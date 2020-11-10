Теща первого замглавы Администрации президента РФ Алексея Громова является владелицей недвижимости в центре Москвы стоимостью почти в полмиллиарда рублей, пишет «Медуза» со ссылкой на The Insider и данные Росреестра.

По информации издания, 84-летняя Анна Лосицкая владеет двумя квартирами в ЖК «Лаврушинский 11». Примерная стоимость квартир общей площадью 395 квадратных метров составляет 470 миллионов рублей. Отмечается, недвижимость женщина приобрела в 2015 году у бывшего миноритарного акционера и менеджера компании «Видео интернешнл» Анатолия Новикова.

Как сообщает The Insider, Лосицкая нигде не трудоустроена и не занимается бизнесом. Среднегодовой доход Громова за последние 10 лет составляет 8 миллионов рублей. На квартиры в ЖК «Лаврушинский 11» ему пришлось бы копить почти 60 лет, подчеркивает издание. Его супруга работает в Институте Всеобщей истории РАН и зарабатывает гораздо меньше.

Издание подчеркивает, что Анна Лосицкая – не единственная богатая теща высокопоставленного российского чиновника. Элитная недвижимость стоимостью в несколько сотен миллионов рублей имеется также у матерей жен руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Сергея Неверова, главы «Ростеха» Сергея Чемезова, руководителя Пенсионного фонда Антона Дроздова и других.