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84-летняя теща Алексея Громова владеет недвижимостью ценой в 500 млн рублей
84-летняя Анна Лосицкая владеет двумя квартирами общей площадью 395 кв. м в элитном московском жилом комплексе, примерная цена которых равна 470 млн рублей. При этом женщина не занимается никаким бизнесом и нигде не трудоустроена
84-летняя теща Алексея Громова владеет недвижимостью ценой в 500 млн рублей
Первый заместитель администрации президента Алексей Громов / Others
10 ноября 2020 г.

Теща первого замглавы Администрации президента РФ Алексея Громова является владелицей недвижимости в центре Москвы стоимостью почти в полмиллиарда рублей, пишет «Медуза» со ссылкой на The Insider и данные Росреестра.

По информации издания, 84-летняя Анна Лосицкая владеет двумя квартирами в ЖК «Лаврушинский 11». Примерная стоимость квартир общей площадью 395 квадратных метров составляет 470 миллионов рублей. Отмечается, недвижимость женщина приобрела в 2015 году у бывшего миноритарного акционера и менеджера компании «Видео интернешнл» Анатолия Новикова.

Как сообщает The Insider, Лосицкая нигде не трудоустроена и не занимается бизнесом. Среднегодовой доход Громова за последние 10 лет составляет 8 миллионов рублей. На квартиры в ЖК «Лаврушинский 11» ему пришлось бы копить почти 60 лет, подчеркивает издание. Его супруга работает в Институте Всеобщей истории РАН и зарабатывает гораздо меньше.

Издание подчеркивает, что Анна Лосицкая – не единственная богатая теща высокопоставленного российского чиновника. Элитная недвижимость стоимостью в несколько сотен миллионов рублей имеется также у матерей жен руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Сергея Неверова, главы «Ростеха» Сергея Чемезова, руководителя Пенсионного фонда Антона Дроздова и других.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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