В Московском районном суде Калининграда обнародовали две видеозаписи, на которых задержанный 36-летний Иван Вшивков в одном из отделений полиции сорвал батарею и обварился кипятком, в результате чего скончался от ожогов. Содержание видеозаписей, сделанных в ночь на 20 октября 2019 года и представленных на заседании 5 ноября, пересказала «Медуза» со ссылкой на «Комсомольскую правду» и «Новый Калининград».

Как отмечает издание, на видео присутствуют оба бывших полицейских, которых обвиняют в превышении должностных полномочий из-за гибели экс-футболиста калининградской команды «Прогресс» Ивана Вшивкова, задержанного за мелкое хулиганство. Это бывший старший лейтенант полиции Николай Плебух, возглавлявший смену дежурной части в отделе МВД, когда умер Вшивков, а также бывший оперативный дежурный отделения Александр Иванов.

По утверждению сотрудников полиции, в камере погибший вел себя агрессивно, сломал видеокамеру наблюдения, а позже сорвал батарею отопления и обварился кипятком. Родственники погибшего считают, что к его смерти причастны полицейские.

Как следует из видеороликов, представленных на заседании суда, прежде чем зайти в камеру к Вшивкову, чтобы заснять его агрессивное поведение, патрульный Максим Маркичев пригрозил избить задержанного. Об этом он упомянул в разговоре с оперативным дежурным Александром Ивановым и инженером-электроником отдела МВД Инной Захаровой, которые в тот момент находились в дежурной части.

Вскоре после этого в отделении появился начальник смены лейтенант Николай Плебух, который сказал, что «этот придурок» сломал батарею. Взяв несколько документов, он вышел из кабинета. У камер задержанных раздались мужские голоса, смех и реплики полицейских: «***** [ничего себе], там парилка!», «варится-варится, как в аду». В дежурной части Захарова спросила у коллег, насколько горячая вода поступает в камеру, после чего сказала: «Ну пусть там сварится».

Еще через некоторое время Плебух потребовал, чтобы полицейские позвонили начальнику участковых уполномоченных ОМВД по Московскому району Виталию Малютину. Как отметила «Комсомольская правда», о том, что случившееся угрожает жизни задержанного, Иванов не сказал. Пока полицейские говорили по телефону, Вшивков начал стучать в дверь и кричать, прося о помощи.

По версии Следственного комитета, который возбудил уголовное дело в связи с инцидентом, сотрудники полиции знали, что в камеру к задержанному поступает кипяток, но оставили его без помощи и держали там полчаса.

Иван Вшивков был доставлен в отделение полиции Московского района в ночь на 20 октября 2019 года. Вместе с родственником он возвращался после посиделок и был в нетрезвом состоянии. На улице к ним подъехала полицейская машина, Ивана задержали и увезли в отделение. Больше на связь с близкими мужчина не выходил. На следующее утро его матери сообщили, что он умер в Центральной клинической больнице в результате получения 95% термических ожогов тела.