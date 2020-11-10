Первичное звено здравоохранения в России «очень сильно отстало» и нуждается в модернизации, цитирует ТАСС первого вице-премьера России Андрея Белоусова.

«У нас очень сильно отстало первичное звено. Подавляющее количество людей, которые ежедневно ходят в поликлиники и в больницы, они не то что не видят улучшений, они видят даже некоторое ухудшение», – отметил он.

По словам вице-премьера, модернизация здравоохранения представляет проблему, которую «надо решить сейчас». «Она осознана, выделены деньги, ресурсы, налажена, слава Богу, сейчас подготовка врачей», – сказал он, подчеркнув, что ключевой проблемой в здравоохранении является подготовка медицинских кадров.

В октябре этого года премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления правительства, которое определяет правила предоставления регионам средств из федерального бюджета на развитие первичной медицинской помощи. В течение пяти лет на развитие первичного звена здравоохранения направят около 500 миллиардов рублей, а на 2021 год в федеральном бюджете предусмотрено 90 миллиардов рублей. Как указал премьер, средства пойдут на строительство и переоснащение фельдшерско-акушерских пунктов и лабораторий в сельской местности и в малых городах, а также городских поликлиник и районных больниц.