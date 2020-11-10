Почему Армении выгодно поражение?

Ханкенди, который находится в 10 километрах от Шуши, остается под контролем Армении. Однако Лачинский коридор будут охранять российские миротворцы. О результатах соглашения по Нагорному Карабаху для Баку и Еревана в интервью TRT на русском рассказал старший преподаватель РУДН, кандидат политических наук Камран Гасанов. #Карабах #Азербайджан #победа