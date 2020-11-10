ПОЛИТИКА
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Почему Армении выгодно поражение?
Ханкенди, который находится в 10 километрах от Шуши, остается под контролем Армении. Однако Лачинский коридор будут охранять российские миротворцы. О результатах соглашения по Нагорному Карабаху для Баку и Еревана в интервью TRT на русском рассказал старший преподаватель РУДН, кандидат политических наук Камран Гасанов. #Карабах #Азербайджан #победа
Ханкенди, который находится в 10 километрах от Шуши, остается под контролем Армении. Однако Лачинский коридор будут охранять российские миротворцы. О результатах соглашения по Нагорному Карабаху для Баку и Еревана в интервью TRT на русском рассказал старший преподаватель РУДН, кандидат политических наук Камран Гасанов. / Others
10 ноября 2020 г.
Истории
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