C начала боевых действий в Нагорном Карабахе весь азербайджанский народ ощущал поддержку братской Турции, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министрами иностранных дел и национальной обороны Турции Мевлютом Чавушоглу и Хулуси Акаром, а также начальником Национальной разведывательной организации (MIT) Хаканом Фиданом.

«Это – наша общая победа, подтверждение турецко-азербайджанского единства. Сегодня это единство, возможно, находится на самом высоком уровне в истории. В течение всех этих дней должностные лица Турции, депутаты парламента, министры, общественные активисты, печать, широкая общественность, все наши братья оказали нам огромную поддержку. Это придало нам дополнительные силы, приумножило наше воодушевление. Сегодня мы, конечно, очень счастливы оттого, что, наконец, спустя 30 лет, освободили земли наших предков от оккупации», – сказал Алиев.

Азербайджанский лидер также отметил, что в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обменялся с ним мнениями о работе Турецко-российского совместного центра контроля за прекращением огня. «Считаю, что это также является очень важным шагом. Это новый формат взаимодействия в регионе. Мы всегда хотели, чтобы Турция и Россия получили одинаковую роль в армяно-азербайджанском нагорнокарабахском конфликте, и сегодня добились этого», – подчеркнул он.

Ранее об этом глава Азербайджана также заявил в беседе по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным. Он добавил, что новый формат взаимодействия в регионе создается «не только в рамках урегулирования конфликта, но и будущего развития».

По словам Алиева, центр планируется сформировать в ближайшее время, поскольку «уже есть график вывода армянских вооруженных сил». «До конца этого месяца они должны покинуть все земли, земли, которые пока еще находятся под оккупацией. Так что создание данного центра в короткий срок принесет очень большую пользу», – добавил глава государства.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе. Турецкий лидер заявил, что заключенные 10 ноября соглашения – это верный шаг на пути к окончательному решению нагорнокарабахской проблемы. Он подчеркнул, что данную «важную возможность» не следует упускать, и ее необходимо использовать для обеспечения прочного мира и стабильности в регионе.

Глава турецкого государства подчеркнул, что наиболее важным вопросом на нынешнем этапе является соблюдение Арменией режима прекращения огня и обязательств, зафиксированных в совместном заявлении президентов Азербайджана, РФ и премьер-министра Армении.

Анкара вместе с Москвой будет следить за соблюдением режима прекращения огня посредством совместного центра, который будет сформирован на территории, освобожденной от оккупации Армении, добавил он, отметив, что российская сторона также несет значительную ответственность в этом отношении. По словам Эрдогана, пример Нагорного Карабаха продемонстрировал важность турецко-российского сотрудничества для разрешения региональных конфликтов и кризисов.

Как сообщил сегодня глава государства на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития, утром протокол по созданию совместного Турецко-российского центра по контролю и мониторингу режима прекращения огня в Карабахе уже был подписан.

После заседания в беседе с журналистами он уточнил, что турецкие военные будут действовать в Карабахе на том же основании, что и российские. По его словам, в ближайшее время в Турцию приедет делегация РФ для переговоров по данному вопросу.

В ходе выступления в парламенте Эрдоган поздравил азербайджанский народ с исторической победой. «Турция и ее народ на протяжении 28 лет несли в сердце ту же боль, что и жители Азербайджана. Сегодня оккупация становится историей», - сказал глава государства.

Кроме прочего, президент Турции выразил надежду на то, что в Сирии, как и в Карабахе, будет обеспечен справедливый мир. По словам Эрдогана, Анкара готова к более тесному сотрудничеству с Москвой по будущему страны.

10 ноября в Нагорном Карабахе началось развертывание частей российских миротворцев. Первые военные транспортники Ил-76 вылетели с аэродрома в Ульяновске. Основу миротворческого контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Ввод российских миротворцев является одним из условий трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в регионе, которое было подписано 9 ноября президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и российским президентом Владимиром Путиным.