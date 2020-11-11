Половина всех туристических агентств в России прекратила деятельность из-за пандемии коронавируса, пишет «Интерфакс», ссылаясь на гендиректора «Сети магазинов горящих путевок» Сергея Агафонова.

По его словам, сокращение туристического рынка происходит «серьезное». «По нашей сети это порядка 30% агентств в Москве и России. Если говорить в целом по рынку, то это 50%. При этом многие отказываются от работы в офисе и уходят на удаленку», – уточнил Агафонов.

Несмотря на такую статистику, Агафонов отметил, что в перспективе туристический бизнес может легко и быстро восстановиться, так как для того, чтобы открыть или закрыть турагентство, больших вложений не нужно. Он напомнил, что когда агентам в конце июня вновь разрешили работать, продажи туров по России резко увеличились, но все равно составили лишь 25-30% от того объема, который был в аналогичный период прошлого года.

Агафонов также подчеркнул, в ситуации текущего кризиса «выживут сильнейшие» – в основном те туркомпании, которые находятся в сетевых объединениях. По его словам, зимний сезон будет очень сложным периодом для агентств в силу неопределенности и отсутствия продукта, который можно продавать.

«Но впереди весна, спрос вернется. Я вижу большое будущее у внутреннего туризма в 2021 году», – подытожил эксперт.