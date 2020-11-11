Мэр Нижнекамска Айдар Метшин владеет коллекцией дорогих часов на общую сумму 9,6 миллионов рублей, выяснили в ходе расследования сотрудники Штаба Навального в Казани. На это обращает внимание Idel.Реалии.

«У Айдара Метшина мы нашли четыре пары дорогих часов. Среди них: Ulysse Nardin Maxi Marine за 935 тысяч рублей, Breguet Classique за 1,6 миллиона рублей, Vacheron Constantin Malte Chronograph за 3,3 миллиона рублей и Audemars Piguet Royal Oak за 3,8 миллиона рублей», — рассказали авторы расследования.

При этом годовой доход мэра Нижнекамска, как отметили в Штабе Навального, составляет около 3 миллионов в год. Например, в 2019 году он задекларировал 3,2 миллиона рублей, а за год до этого — 2,8 миллиона рублей. Таким образом, активисты пришли к выводу, что «Айдар Метшин тратит явно больше, чем зарабатывает». По их мнению, в этой связи мэром Нижнекамска должна заняться прокуратура.

Ранее Штаб Навального в Казани опубликовал расследование о коллекции часов мэра Казани Ильсура Метшина, которую они оценили более чем в 120,5 миллиона рублей.