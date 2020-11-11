ПОЛИТИКА
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Американец собрал кубик Рубика меньше чем за 6 секунд
Собрать кубик Рубика меньше чем за 6 секунд невозможно? Как бы не так! На чемпионате мира по спидкубингу американец Макс Парк собрал головоломку за 5,9 секунд. Из-за пандемии коронавируса соревнования прошли в онлайн-формате. У головоломки, придуманной архитектором из Будапешта в 1974 году, до сих пор тысячи поклонников. В этом году заявки на участие в чемпионате подали более двух тысяч человек из разных стран мира. #Рубик #ЧемпионатпокубикуРубика #головоломка
Американец собрал кубик Рубика меньше чем за 6 секунд / Others
11 ноября 2020 г.
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