Американец собрал кубик Рубика меньше чем за 6 секунд

Собрать кубик Рубика меньше чем за 6 секунд невозможно? Как бы не так! На чемпионате мира по спидкубингу американец Макс Парк собрал головоломку за 5,9 секунд. Из-за пандемии коронавируса соревнования прошли в онлайн-формате. У головоломки, придуманной архитектором из Будапешта в 1974 году, до сих пор тысячи поклонников. В этом году заявки на участие в чемпионате подали более двух тысяч человек из разных стран мира. #Рубик #ЧемпионатпокубикуРубика #головоломка