Татарский национальный активист Наиль Набиуллин получил предостережение от прокуратуры Казани о недопустимости нарушения закона в связи с публикацией материала в газете, содержащего слова поддержки Азербайджану, пишет Idel.Реалии.

Как отмечается в документе, внимание властей привлек выпуск газеты «Тюркский взгляд» от октября 2020 года тиражом 5 000 экземпляров, на первой полосе которой имеется текст следующего содержания: «Азербайджан, наши сердца с тобой!».

«Учитывая актуальную сложившуюся геополитическую ситуацию на Кавказе, а именно Нагорно-Карабахский конфликт между Азербайджаном и Арменией, содержание газеты может быть воспринято неограниченным кругом лиц как материал, возбуждающий национальную рознь», – сказано в предостережении.

Сам активист считает данное действие прокуратуры незаконным. «Предостережение считаю незаконным и необоснованным, и мы его обязательно будем обжаловать. Октябрьский номер газеты «Тюркский взгляд», действительно, вышел в поддержку Азербайджана, однако в нем совсем нет материалов про конфликт в Нагорном Карабахе и не дается никаких оценок конфликту. Поэтому совсем не понимаю, на каком основании вынесено предостережение, я от слова совсем не понимаю, как слова: «Азербайджан, наши сердца с тобой» – могут возбуждать национальную рознь, – сказал он.

В начале ноября Набиуллин в День памяти жертв депортации карачаевского народа провел пикет в Казани. Месяцем ранее он участвовал в еще одной акции, пробежав 52-километровый «Марафон памяти» в честь Дня памяти. Он посвятил его защитникам Казани 1552 года.

Наиль Набиуллин – лидер Союза татарской молодежи «Азатлык». Газета «Тюркский взгляд» является проектом организации.