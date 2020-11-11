Утверждения о геноциде армян 1915 года не имеют под собой никаких исторических обоснований. Все высказывания, озвучиваемые в данном ключе, далеки от архивных фактов и являются вымыслом. Эта кампания направлена против Анкары.

На своем мнении настаивает известный американский историк, преподаватель Луисвиллского университета, профессор Джастин Маккарти, автор популярной книги «Смерть и изгнание: этническая чистка османских мусульман, 1821-1922 гг.», опубликованной в 1995 году.

В интервью Турецко-американскому фонду безопасности (TASFO), выдержки из которого приводит Anadolu, Маккарти подчеркнул, что широко растиражированные вымышленные карты событий 1915 года используются в качестве политического рычага давления на современную Турцию. Следует отказаться от одностороннего подхода к событиям того времени, поскольку в период Первой мировой войны в Восточной Анатолии, Киликии и Закавказье было убито огромное число этнических турок и курдов, говорит он.

«Количество убитых в то время турок превышает 3 млн, а количество погибших армян – не более 600 тысяч. В боевых действиях с одной стороны участвовали армяне и русские, с другой – местное ополчение и армия Османского государства. С обеих сторон погибли около 40 процентов», – констатировал историк.

Проблема, по словам Маккарти, заключается в учете потерь лишь одной из сторон. «То есть, если учитывать лишь количество погибших армян, то это можно преподнести как геноцид. Но если отказаться от предвзятости и проанализировать реалии, то окажется, что огромные потери несли обе стороны», – отметил он.

При этом историк подчеркнул, что в условиях Первой мировой войны армяне переселялись на Южный Кавказ по собственному желанию, а не под давлением Османского государства.

«Армяне бежали на Южный Кавказа из-за страха, потому что убили и вынудили к переселению огромное количество турок и курдов. Армяне осознавали, что после ухода русской армии они не смогут избежать ответственности. Курды будут мстить. И это абсолютно верно. И так они бежали», – констатировал профессор.

Маккарти подчеркнул, что против Османского государства выступал ряд армянских радикальных группировок. «Османам пришлось задействовать более миллиона военных для борьбы с армянами, которые атаковали конвои османских войск и наносили ущерб тыловой инфраструктуре», – добавил он.