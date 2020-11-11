Заведующую ревматологическим отделением РКБ им. Куватова в Уфе, которая рассказала о ситуации с коронавирусом в медучреждении, уволили.

Как пишет Idel.Реалии, 64-летняя Римма Камалова еще в марте открыто заявляла, что врачи регулярно докладывали руководству о резком росте заболеваемости COVID-19 среди пациентов, но администрация не только не предпринимала никаких действий, но и запрещала делать компьютерную томографию и тесты на коронавирус.

Сын Риммы Камаловой, юрист Тимур Уразметов в интервью изданию рассказал о причинах увольнения и ситуации с заболеваемостью в Уфе. По его словам, женщину, которая проработала в больнице больше 40 лет, проинформировали в прошлую пятницу, что отделение ревматологии больше не будет функционировать при республиканской больнице, а вместо него появится центр ревматологии, руководить которым будет одна из ее подчиненных. При этом, отметил Уразметов, ей предложили остаться в качестве рядового врача, но она отвергла предложение.

На вопрос, связано ли решение руководства со словами и действиями Риммы Камаловой в апреле, когда она критиковала администрацию больницы и министерство, юрист подтвердил, что «однозначно».

«Однозначно руководство Минздрава руками главного врача Шамиля Булатова нашло способ избавиться от человека, который действовал в интересах пациентов, в интересах коллектива медработников и не позволял им прокручивать их вот эту вот безалаберную деятельность. Ни о пациентах, ни о медработниках они не думают, не думают о жизни людей. Они думают о том, как им, чтобы у них тендеры проходили все нормально, закупки, чтобы никто не вмешивался в хозяйственную деятельность», – отметил Уразметов.

Юрист описал эпидемиологическую обстановку в республике как «ужасающую». По его словам, людей выписывают из больниц недолеченными, а статистика заболеваемости многократно занижается. По словам Уразметова, «ситуация не соотносится с теми цифрами, которые преподносят власти». «У нас есть цифры – 90 ориентировочно в сутки прибавляется с коронавирусной инфекцией. Еще плюс 250-300 с пневмонией. И того где-то 350-400. Я думаю, что у нас как с весны пошло, что можно было умножать эту цифру на 4, 5 и 6, то сейчас можно на еще больше умножать», – пояснил он.

По его словам, люди жалуются на отсутствие необходимой информации и нехватку лекарств в аптеках, а больницы испытывают дефицит медицинских препаратов. «Не хватает персонала для ухода. Я же знаю ситуацию изнутри, я общаюсь с десятками врачей и медсестер. Девочки-медсестры работают по 16 часов в смену. У них на руках постоянно умирают люди. Они от этого пребывают в глубочайшем стрессе. От бессилия, что ничем не помочь, и просто от физической усталости. У нас в психбольнице сейчас очень много медработников, которые профессионально выгорают, у которых расшатана психика из-за того, что у них на руках умирали десятки людей», – добавил Уразметов.

В апреле 2020 года РКБ им. Куватова стала крупным очагом коронавирусной инфекции в Башкортостане. Тогда после смерти от инсульта 80-летней пациентки с коронавирусом объявили карантин. Больница закрылась вместе с больными и сотрудниками. Около 50 медиков обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело в отношении руководства учреждения и «иных должностных лиц, ответственных за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в Республике Башкортостан». Среди них была и Римма Камалова, которая одной их первых рассказала об этой ситуации прессе.

В мае главврач РКБ им. Куватова Эльза Сыртланова покинула свой пост, а через месяц региональное управление Роспотребнадзора завершило эпидемиологическое расследование вспышки в РКБ, возбудив административные дела по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения») в отношении эпидемиолога клиники и юридического лица.