Сейчас известно, что основной вид передачи коронавируса – выделения из носа и рта. Человек может заболеть при тесном контакте с инфицированным. Заразиться COVID-19 можно и аэрозольным путем. Это чаще всего происходит в закрытых помещениях, где собирается большое количество людей. К примеру, в барах, клубах, ресторанах.

Но до сих пор остается неизвестным – какой дозы коронавируса достаточно, чтобы инфицированный мог заразить другого человека. Неясно, почему в некоторых случаях вирус распространяется очень быстро, а в некоторых медленно. Также до сих пор неизвестно, почему некоторые пациенты болеют без симптомов и какая часть из них может передать вирус другим.

Но уже известно, сколько живет коронавирус на разных поверхностях. В своем исследовании ученые из Австралии выяснили, что на экранах мобильных телефонов и банкнотах коронавирус может сохраняться до 28 дней. Правда, эксперимент проводился в темноте и при температуре 20 градусов по Цельсию – то есть в идеальных условиях выживания для вируса.

Ряд исследований показал, что в целом на металлических поверхностях коронавирус может сохраняться до 48 часов. При этом на алюминии – от двух до восьми часов. Предметы из этого вида металла часто встречаются в повседневной жизни. Это поверхности телевизоров, ноутбуков, чайники, кастрюли. Из алюминия обычно сделаны поручни в общественном транспорте, дверные ручки, кассы в магазинах. В связи с этим эксперты советуют серьезнее подходить к вопросу дезинфекции и чаще мыть руки.

До 48 часов сохраняют на себе вирус изделия из стали. А это большинство строительных инструментов, различные украшения, а также ножи и ножницы. На стекле коронавирус может держаться до четырех дней – это посуда, вазы, зеркала, окна. Около четырех дней вирус может прожить и на деревянных изделиях. На пластике, который чаще всего используется в различных упаковках, вирус может прожить около 5 дней. Примерно столько же – на бумаге.

Роспотребнадзор провел более 220 тысяч исследований смывов с различных объектов и обнаружил, что вирус не сохраняется на продуктах питания. Но частицы COVID-19 эксперты ведомства нашли на различных поверхностях в медицинских организациях, торговых и транспортных объектах.

«Мозговой туман» и болезни на всю жизнь

С самого начала пандемии коронавируса было известно, что основные симптомы инфекции похожи на обычную простуду или грипп. Это повышение температуры тела, сухой кашель, утомляемость. Дальше по мере распространения инфекции начали появляться сообщения и о других проявлениях болезни.

Так, некоторые инфицированные жалуются на потерю обоняния и вкуса. Почему это происходит, точно неизвестно. Врачи и ученые придерживаются разных мнений. Так, одни говорят, что потеря запахов и вкусов связана с отеком в слизистой оболочке носа, куда внедряется коронавирус. Другие объясняют такие симптомы невралгией, когда вирус действует на нервные окончания, которые отвечают за восприятие запаха.

Многие пациенты с коронавирусом жалуются на кишечные проблемы – запоры, поносы, диарею или просто боли в области желудка. В разных странах эти проявления болезни уже отнесли к основным симптомам COVID-19. За время пандемии стало понятно, что инфекция влияет и на состояние кожи. Многие пациенты сообщают о высыпаниях непонятного происхождения. Появился и специальный термин «ковидные пальцы». Это покраснения на ногах, которые напоминают следы обморожения.

Большинство переболевших коронавирусом говорят и о так называемом «мозговом тумане». Пациенты жалуются на потерю памяти, снижение концентрации внимания, общую утомляемость. Ученые говорят, что вирус существенно бьет по нервной системе человека, и такие симптомы могут остаться в течение долгого времени после излечения.

Так, по данным британских исследователей, каждый третий вылечившийся пациент может всю оставшуюся жизнь страдать от проблем с легкими, хронической усталостью и психологическими расстройствами. Неисследованный вопрос – может ли вирус сохраняться в организме человека в дормантном, то есть спящем состоянии.

Так, к примеру, ведет себя вирус герпеса, который после болезни может долгое время быть в неактивном состоянии, а при снижении иммунитета вылиться в опоясывающий лишай. Может ли в будущем у переболевшего человека снова проявиться коронавирус – пока неизвестно.

Повторное заражение коронавирусом

Но, во всяком случае, переболевший коронавирусом может подхватить инфекцию снова. В середине октября авторитетный научный журнал Lancet описал один из подтвержденных случаев повторного заражения. В первый раз 25-летний пациент заболел в апреле. Затем снова – в июне. Причем в последнем случае болезнь у него протекала тяжелее. Инфицированному даже потребовалась госпитализация из-за кислородной недостаточности.

Авторы исследования пришли к выводу, что гарантий выработки полного иммунитета к COVID-19 нет. Их выводы совпадают и с мнением большинства известных иммунологов, которые считают повторное заражение возможным, и даже ожидаемым.

Сразу несколько исследований показали, что у переболевших коронавирусом вырабатываются антитела, которые защищают их от инфекции на протяжении пяти-семи месяцев. Но опять-таки, науке все еще надо ответить на множество вопросов.

К примеру, сколько времени иммунитет человека может защищать его от повторного заражения? Что представляет собой длительный иммунный ответ? Почему у некоторых пациентов при повторном заражении болезнь протекает в тяжелой форме? Все еще неизвестно – может ли человек, болеющий без симптомов, быть распространителем вируса?

В начале октября в сети появилась так называемая «декларация Грейт Баррингтон». Это открытое письмо, написанное британскими и американскими учеными. В документе исследователи заявляют, что молодых и здоровых людей не стоит ограничивать в период пандемии и что им нужно дать переболеть коронавирусом, чтобы выработать коллективный иммунитет. При этом авторы письма предлагают усиленно защищать от инфекции людей из групп риска – пожилых, беременных, диабетиков и пациентов с различными хроническими болезнями.

«Следует немедленно позволить вернуться к нормальной жизни тем, кто не находится в группе риска. Школы и университеты должны быть открыты. Следует возобновить внеклассные занятия, например, спорт. Молодые люди из группы низкого риска должны работать в обычном режиме, а не дома», – говорится в тексте «декларации Грейт-Баррингтон».

Такую стратегию борьбы с коронавирусом раскритиковали многие ученые. Они говорят, что даже в случае появления коллективного иммунитета до сих пор неясно, сколько по времени он сможет защищать человека от повторного заражения. Об этом же в статье для научного журнала Lancet говорит и ученый Акико Ивасаки.

«Сама возможность повторного заражения вирусом свидетельствует, что мы не можем положиться на иммунитет, приобретенный в результате спонтанного инфицирования, и тем самым обеспечить коллективный иммунитет всего населения. Эта стратегия не только может оказаться для многих людей летальной, но и просто неэффективна», – считаетученый.

Норки и вирус-мутант

В начале ноября власти Дании сообщили, что нашли у норок мутировавший вид COVID-19. По данным чиновников, к этому измененному виду вируса вырабатывается меньше антител. Есть вероятность того, что от такой мутации коронавируса не спасут даже разрабатываемые сейчас вакцины. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сказала, что если вирус-мутант не остановить сейчас, то он может распространиться на весь мир.

Между тем уже есть случаи передачи нового вида коронавируса от норок человеку. В связи с этим власти Дании решили ограничить передвижение в части страны и уничтожить около 17 миллионов норок. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что зараженных новым видом коронавируса норок нашли также в Испании, Италии, США, Нидерландах и Швеции.

По данным экспертов ВОЗ, во всех случаях вирус передался животным от людей. Однако, по мнению ученых, есть вероятность и обратной передачи. Дания – один из крупнейших в мире производителей норкового меха. В стране насчитывается больше тысячи ферм с миллионами особей норок.