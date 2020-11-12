Новым заместителем министра по делам молодежи в Татарстане назначена 25-летняя дочь председателя Центризбиркома республики Алла Кондратьева, она будет заниматься развитием социального блока министерства. Об этом сообщил на своей странице в Instagram глава ведомства Дамир Фаттахов.

«Упреждая возможные вопросы, скажу про роль Андрея Станиславовича Кондратьева в этом назначении. Он на своем примере воспитал трудолюбивого, грамотного, активного человека. Вложил важные качества. За это мы его благодарим и принимаем в команду достойного сотрудника. Мы судим исключительно по делам. Как говорится, не на бумаге сказано, а делом показано», – написал Фаттахов.

По его словам, Кондратьева отлично разбирается в молодежной сфере. Девушка входила в состав совета детских организаций республики и была финалистом республиканского проекта «Кадровый резерв». Последние четыре года она руководила Академией творческой молодежи Татарстана, где занималась развитием молодых кадров.