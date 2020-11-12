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Дочь главы ЦИК Татарстана стала замминистра в 25 лет
На новом посту Алла Кондратьева будет заниматься развитием социального блока Министерства по делам молодежи. Глава ведомства заявил, что причиной назначения являются исключительно ее личные качества
Дочь главы ЦИК Татарстана стала замминистра в 25 лет
Дамир Фаттахов и Алла Кондратьева / Фото из соцсетей / Others
12 ноября 2020 г.

Новым заместителем министра по делам молодежи в Татарстане назначена 25-летняя дочь председателя Центризбиркома республики Алла Кондратьева, она будет заниматься развитием социального блока министерства. Об этом сообщил на своей странице в Instagram глава ведомства Дамир Фаттахов.

«Упреждая возможные вопросы, скажу про роль Андрея Станиславовича Кондратьева в этом назначении. Он на своем примере воспитал трудолюбивого, грамотного, активного человека. Вложил важные качества. За это мы его благодарим и принимаем в команду достойного сотрудника. Мы судим исключительно по делам. Как говорится, не на бумаге сказано, а делом показано», – написал Фаттахов.

По его словам, Кондратьева отлично разбирается в молодежной сфере. Девушка входила в состав совета детских организаций республики и была финалистом республиканского проекта «Кадровый резерв». Последние четыре года она руководила Академией творческой молодежи Татарстана, где занималась развитием молодых кадров.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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