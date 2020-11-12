Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре отменил приговор, вынесенный в отношении троих бывших полицейских Уфы по делу о групповом изнасиловании дознавательницы, передает «Медуза» со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте суда.

Как отмечается, кассационный суд постановил передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение в Верховный суд Башкортостана в другом составе суда. Бывших полицейских отправили под домашний арест на три месяца.

По версии следствия, 23-летняя Гульназ Фатхисламова была изнасилована в октябре 2018 года тремя бывшими полицейскими – Салаватом Галиевым, Эдуардом Матвеевым и Павлом Яромчуком. Факт инцидента подтвердили результаты биоэкспертизы. После этого фигурантов дела, а также потерпевшую и ее знакомую уволили из МВД за употребление алкоголя на рабочем месте.

Впоследствии девушка рассказала в эфире одного из центральных российских телеканалов о событиях той ночи. По ее словам, ей приказали явиться на встречу с начальством. Кроме того, она добавила, что другие женщины также становились жертвами насилия со стороны руководства уфимской полиции.

В декабре 2019 года суд вынес подозреваемым приговор. Матвеев получил семь лет колонии, а Галиев и Яромчук — по шесть лет. Суд также постановил взыскать с них 3 миллиона рублей в пользу потерпевшей. Фигуранты дела свою вину не признали.

В СМИ писали, что потерпевшая – дочь замглавы Росгвардии по РБ.

В июне 2020 года Верховный суд Башкортостана оправдал Матвеева и Галиева, а Яромчуку смягчил наказание с шести до четырех лет колонии.