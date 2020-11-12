Протесты в Ереване против мирного соглашения закончились задержаниями

Полиция Еревана задержала по меньшей мере 130 человек в ходе и после митинга протеста на площади Свободы в среду. Среди них целый ряд лидеров оппозиционных партий, в том числе бывшие высокопоставленные чиновники. Массовые выступления в столице Армении вспыхнули после подписания мирного соглашения по Нагорному Карабаху. Недовольные требуют отставки действующего премьер-министра и продолжения боевых действий. #Ереван #протесты #Пашинян