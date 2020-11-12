В освобожденной Шуше впервые за 28 лет прозвучал азан

Призыв к молитве возвещает военнослужащий азербайджанской армии с минарета исторической Верхней мечети Гевхар-аги. Видеокадры появились в социальных сетях. Азан в Шуше звучит впервые за 28 лет. Второй по величине город Нагорного Карабаха Шуша – один из символов истории и культуры Азербайджана. Он также имеет стратегическое значение из-за своего ключевого географического положения в регионе и близости к Ханкенди. Вооруженные силы Армении оккупировали Шушу в мае 1992 года. #азан #Шуша #освобождение