ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В освобожденной Шуше впервые за 28 лет прозвучал азан
Призыв к молитве возвещает военнослужащий азербайджанской армии с минарета исторической Верхней мечети Гевхар-аги. Видеокадры появились в социальных сетях. Азан в Шуше звучит впервые за 28 лет. Второй по величине город Нагорного Карабаха Шуша – один из символов истории и культуры Азербайджана. Он также имеет стратегическое значение из-за своего ключевого географического положения в регионе и близости к Ханкенди. Вооруженные силы Армении оккупировали Шушу в мае 1992 года. #азан #Шуша #освобождение
В освобожденной Шуше впервые за 28 лет прозвучал азан / Others
12 ноября 2020 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us