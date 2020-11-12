Ослабление рубля в последнее время привело к ускорению роста цен. По итогам октября, как пишет Finanz.Ru cо ссылкой на данные Росстата, индекс потребительских цен увеличился на 4% в годовом выражении, показав рекордный рост более чем за год.

За восемь месяцев кризиса, вызванного пандемией коронавируса, общая инфляция ускорилась в 1,6 раза, а продовольственная – почти втрое.

В результате за десять месяцев текущего года инфляция в продовольственном секторе набрала 3,84%, что стало рекордным показателем для сопоставимого периода (октябрь к декабрю) с 2016 года. «В октябре среди продовольственных товаров более всего выросли цены на сахар-песок (+18,3% за месяц). Существенно подорожали масло подсолнечное и яйца куриные – на 7,4% и 6,3% соответственно», – говорится в отчете ведомства.

Цены на сахар в годовом исчислении взлетели на 39,8%. Крупы стали дороже на 22%, овощи и фрукты – на 9%, макароны – на 9,3, подсолнечное масло – на 14,5%.

Вместе с тем, как говорят эксперты, в октябре исчерпал себя эффект сезонной дефляции. Кроме того, сказался стремительный рост мировых цен на продовольствие, который наложился на девальвацию рубля: так, в пересчете на рубли пшеница подорожала на 40-50% год к году.

Помимо этого, вторая волна коронавируса, по мнению экспертов, принесла новый виток «инфляции в фарме»: рост цен на медикаменты ускорился до 9,3% и обошел даже табачную инфляцию (8,9%), которую власти разгоняют повышением акцизов.

На цены повлиял также хаос c поставками медикаментов, возникший после запуска системы обязательной маркировки, из-за которой импорт лекарств был практически заморожен. В октябре, по данным Федеральной таможенной службы, поставки лекарственных препаратов в РФ из-за рубежа рухнули на 58%.

Кроме того, вверх устремились цены на импорт: моющие средства стали дороже на 6%, а бытовые приборы – на 4,75%.

Аналитики утверждают, что несмотря на признаки стабилизации курса рубля, ускорение роста цен, скорее всего, не позволит Центральному банку вернуться к снижению процентной ставки в декабре. ЦБ прогнозирует инфляцию на уровне 4,2% в конце года, и «ускорение, которое мы наблюдаем сейчас, повышает вероятность переноса возможного снижения ставки на начало следующего года».

Ранее Счетная палата сообщила, что рост цен до конца года может даже ускориться. В ведомстве отметили, что «на фоне низкой базы 2019 года» годовая инфляция возрастет. По итогам третьего квартала инфляция в годовом выражении превысила прогнозируемое значение в 3% и составила 3,67%, говорится в документе.