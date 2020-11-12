Объем выданной с начала 2020 года ипотеки к концу октября превысил 3,25 триллионов рублей, свидетельствуют предварительные данные «Дом.РФ» и Frank RG, на которые ссылается ТАСС.

«За десять месяцев текущего года российские банки выдали более 1,3 миллионов кредитов на сумму 3,2-3,3 триллионов рублей – больше, чем за весь прошлый год. Рост ипотечного кредитования в январе-октябре, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил 30% в количественном и 45% в денежном выражении», – говорится в материалах.

Ранее рекордным за всю историю ипотечного кредитования в России был 2018 год, когда на приобретение жилья гражданам было выдано 3 триллиона рублей, что в полтора раза больше, чем годом ранее.

По данным «Дом.РФ», в октябре 2020 года в России выдано 215 тысяч ипотечных кредитов (+81% к октябрю 2019 года) на общую сумму 545-555 миллиардов рублей (в 2 раза больше). До этого банки обновляли исторические максимумы в июле (362 млрд руб.), августе (393 млрд руб.) и сентябре (504 млрд руб.). За это время средневзвешенная ставка по кредитам, выданным за месяц, находилась примерно на одном уровне – около 7,3%.

По словам руководителя аналитического центра «Дом.РФ» Михаила Гольдберга, большой вклад в этот процесс вносит программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5%, продленная до середины 2020 года. «Не меньшую роль играют беспрецедентно низкие ставки в рыночном сегменте, которые находятся сейчас на уровне около 8%, а еще год назад составляли 9-9,5%», – добавил он.

При этом для роста доступности жилья в России, по мнению эксперта, одного снижения ипотечных ставок недостаточно, нужен также стабильный рост доходов населения.