Пермский художник нарисовал в Дербенте Хабиба и Абдулманапа Нурмагомедовых

Мурал с изображением чемпиона UFC в легком весе и его отца появился на одной из многоэтажек Дербента в Республике Дагестан. Абдулманап Нурмагомедов обнимает Хабиба, который держит в руках пояс чемпиона UFC. Мурал создал пермский художник по рисунку американца Боса Лоджика. Работа посвящена не только Нурмагомедовым, но и вечной теме отцов и детей. Отец и тренер Хабиба скончался от коронавируса 3 июля 2020 года. После этого Хабиб провел заключающий спортивную карьеру бой, одержав победу в 29 раз, ни разу не потерпев поражения. #мурал #Хабиб #АбдулманапНурмагомедов