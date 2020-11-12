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Портрет восточного мыслителя аль-Фараби создали из осенних листьев
Портрет философа Абу Насра аль-Фараби из опавших листьев выложили на футбольном поле в Алматы студенты Казахского национального университета. Ученый известен как автор комментариев к сочинениям Платона и Аристотеля. В этом году 1150-летие аль-Фараби отмечают во всем мире под эгидой ЮНЕСКО #Казахстан #аль-Фараби #портрет
Портрет восточного мыслителя аль-Фараби создали из осенних листьев / Others
12 ноября 2020 г.
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