Портрет восточного мыслителя аль-Фараби создали из осенних листьев

Портрет философа Абу Насра аль-Фараби из опавших листьев выложили на футбольном поле в Алматы студенты Казахского национального университета. Ученый известен как автор комментариев к сочинениям Платона и Аристотеля. В этом году 1150-летие аль-Фараби отмечают во всем мире под эгидой ЮНЕСКО #Казахстан #аль-Фараби #портрет