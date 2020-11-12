Конфликт в Нагорном Карабахе урегулирован, заявил в четверг посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы в ходе онлайн-брифинга в МИА «Россия сегодня».

«Я считаю, что да», – сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом Бюльбюль-оглы отметил, что для того, чтобы ситуация полностью нормализовалась, потребуется время и очень много усилий. По его мнению, не нужно обманывать себя, думая, что все в регионе разрешится за два-три месяца. «Это длительный процесс – в какой-то степени, может быть, и болезненный, – но путь один, другого пути нет. Это путь к миру, благополучию и процветанию», – пояснил он.

Кроме того, посол Азербайджана в России заявил, что запросил у Москвы информацию об участвовавших в боях в зоне карабахского конфликта «сирийских боевиках».

«Ни уважаемый Сергей Евгеньевич Нарышкин, ни уважаемый Сергей Викторович Лавров, говоря о цифрах наемников, ни разу не сказали, на чьей стороне они воюют. Поэтому я вот вчера как посол подписал документ в соответствующие органы Российской Федерации, где азербайджанская сторона представила фамилии, имена, позывные наемников, которые были на армянской стороне. Так что, знаете, говоря о наемниках, пока что какие-то там фейковые сирийцы сидят, что-то рассказывают, это все постановочные фейки, пока что ни одной реальной бумаги с фамилиями, с уточнениями и так далее, ни с одной стороны представлены не были», – заявил Бюльбюль-оглы.

Комментируя вопрос присутствия Турции на Южном Кавказе, дипломат подчеркнул, что это никого не должно пугать». «Посмотрите, как складывается ситуация. Иран поддержал территориальную целостность Азербайджана. На Южном Кавказе – Россия, Турция, Иран, Азербайджан. Это уже конфигурация, которая есть на сегодняшний день. Поэтому присутствие Турции никого не должно пугать», – сказал Бюльбюль-оглы.

«Турция – это братская страна, стратегический союзник Азербайджана», – добавил посол, указав на то, что сегодня на Южном Кавказе складывается новая геополитическая ситуация. «Турция де-факто участвует в этом процессе», – заключил дипломат.

По его словам, Баку гарантирует сохранность всех исторических и культурных армянских памятников на своей территории. Кроме того, заверил Бюльбюль-оглы, армянскому населению Карабаха будет представлена культурная автономия.

В интервью телеканалу РБКпосол Азербайджана также призвал российских журналистов правильно называть центр Нагорного Карабаха. «Попрошу всех, кто пишет на эту тему, забыть название Степанакерт, такого города на территории Азербайджана нет, есть город Ханкенди, прошу запомнить это название», – сказал он.