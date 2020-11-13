Бывший руководитель администрации Выборгского района Ленинградской области РФ Геннадий Орлов подозревается в причастности к похищениям людей и рейдерским захватам. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Экс-чиновник с 18 октября находится под домашним арестом. Он попал под следствие в связи с исчезновением из районного бюджета 700 миллионов рублей за якобы выполненные в 2019 году работы, в том числе по ремонту зданий в Выборге, которые в действительности не были осуществлены.

На часть этих денег бывший председатель комитета финансов Выборгского района Александр Болучевский собирался купить должность в столичной мэрии. В этом он признался в объяснительной записке, поданной в администрацию района.

Кроме того, Орлову вменяются еще три эпизода преступной деятельности, в результате которых ущерб казне составил 800 миллионов рублей.

Представитель прокуратуры указал, что Орлов, ко всему прочему, имеет связи с организованными преступными группами и пытается скрыть улики и воздействовать на свидетелей.

Все обвинения в свой адрес подозреваемый отрицает. По его словам, большую часть жизни он прожил в Выборге, зарабатывал деньги честным трудом и трудился на благо своей малой родины. «Этого ужасного преступления я не совершал», — заявил суду Орлов. Как уточняет пресс-служба, говорил он это со слезами на глазах.

Представители стороны обвинения подали апелляционное представление, в котором отметили, что считают правильным отправить экс-чиновника под стражу.

С апреля 2014 года по апрель 2017 года, как утверждает следствие, неустановленные лица администрации МО «Выборгский район», действуя совместно с представителями МБУ «Служба заказчика» и ООО «Проектстрой», ООО «Проектстрой СПб», оплатили за бюджетный счет заведомо несуществующие обязательства муниципального учреждения перед этими юридическими лицами на сумму свыше 800 миллионов рублей. По данным пресс-службы судов Петербурга, денежные средства были обналичены, фигуранты распорядились ими по своему усмотрению.