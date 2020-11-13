Российский лидер Владимир Путин ценит конструктивный подход президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в вопросе Нагорного Карабаха, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

По его словам, диалог между Россией и Турцией является эффективным инструментом в решении многих региональных проблем. «Мы ценим это взаимодействие, взаимобезопасность и сотрудничество», – подчеркнул он.

«Как вы знаете, президент Владимир Путин высоко ценит конструктивную позицию своего турецкого коллеги, президента Эрдогана. Лидеры проводят тесный и надежный диалог, однако, конечно же, такого рода сложные вопросы могут порождать разногласия и некоторые нюансы в позициях сторон. Мы устраним эти разногласия в ходе диалога с нашими турецкими партнерами», – добавил Песков.

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трагический инцидент на армяно-азербайджанской границе, произошедший накануне объявления о заключении соглашения по Нагорному Карабаху. Песков рассказал, почему Москва приняла извинения Баку за сбитый вертолет Ми-24. «Моментальная реакция президента Азербайджана и заявленная готовность провести беспристрастное расследование и наказать виновных позволили принять эти извинения», – сказал в интервью российским СМИ пресс-секретарь Кремля.

9 ноября в 17:30 по московскому времени ВС Азербайджана сбили из ПЗРК российский Ми-24 на границе азербайджанского Нахичеваня и армянского населенного пункта Ерасх. В результате инцидента погибли командир экипажа Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин, пострадал летчик-оператор, штурман звена.

В Минобороны Азербайджана пояснили, что вертолет летел на малой высоте в темное время суток в зоне радарного обнаружения ПВО. Глава ведомства Закир Гасанов назвал произошедшее трагическим инцидентом, который не был направлен против России и носил характер случайности.

Накануне президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе. Турецкий лидер заявил, что заключенные 10 ноября соглашения – это верный шаг на пути к окончательному решению нагорнокарабахской проблемы. Он подчеркнул, что данную «важную возможность» не следует упускать и ее необходимо использовать для обеспечения прочного мира и стабильности в регионе.

Глава турецкого государства также отметил, что наиболее важным вопросом на нынешнем этапе является соблюдение Арменией режима прекращения огня и обязательств, зафиксированных в совместном заявлении президентов Азербайджана, РФ и премьер-министра Армении.

Анкара вместе с Москвой будет следить за соблюдением режима прекращения огня посредством совместного центра, который будет сформирован на территории, освобожденной от оккупации Армении, добавил он, отметив, что российская сторона также несет значительную ответственность в этом отношении. По словам Эрдогана, пример Нагорного Карабаха продемонстрировал важность турецко-российского сотрудничества для разрешения региональных конфликтов и кризисов.