ТУРЦИЯ
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В Турции стартует 14-й этап «Формулы-1»
Автогонки проходят в Стамбуле впервые после девятилетнего перерыва. 15 ноября станет решающим днем соревнований
В Турции стартует 14-й этап «Формулы-1»
Фото: AA / Others
13 ноября 2020 г.

В Стамбуле 14 ноября стартует 14-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», передает Anadolu.

Первые предварительные заезды на трассе Intercity Istanbul Park начались в пятницу, 13 ноября. Во второй день гонок, 14 ноября, стартуют третьи тренировочные раунды. 15 ноября станет решающим днем соревнований.

О начале гонок в Twitter написал губернатор Стамбула Али Ерликая.

Пилоты преодолеют 58 кругов по трассе общей протяженностью в 5,3 километров в стамбульском районе Тузла. Гонки проходят в Стамбуле после девятилетнего перерыва.

15-й и 16-й этапы популярного спортивного соревнования намечены на 29 ноября и 6 декабря в Бахрейне. Завершающий 17-й этап пройдет 13 декабря в ОАЭ.

Решение о включении Гран-при Турции в календарь сезона 2020 года было принято на фоне пересмотра программы соревнований из-за пандемии коронавирусной инфекции. В последний раз заезды «Формулы-1» проводились в Турции в 2011 году на трассе Istanbul Park. Турецкий мегаполис принимал этапы ЧМ по автогонкам семь лет подряд в сезонах 2005-2011 годов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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