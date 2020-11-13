В Беларуси с мая 2020 года было заведено 900 уголовных дел, связанных с выборами главы государства, пишет «Медуза» со ссылкой на правозащитный центр «Весна».

В данных делах фигурируют кандидаты, баллотировавшиеся на пост президента, сотрудники их штабов, а также участники акций протеста, которые проходили в Беларуси с первого дня после оглашения ЦИК результатов президентских выборов.

Согласно данным белорусского правозащитного центра, чаще всего дела заводят по статьям о массовых беспорядках, о сопротивлении сотруднику органов внутренних дел, о насилии в отношении силовиков, об организации или участии в «действиях, грубо нарушающих общественный порядок».

По оценке «Весны», за полгода, прошедших с начала выборов-2020, в Беларуси за участие в мирных демонстрациях задержали более 16 тысяч человек.

Ранее издание сообщало, что в минской больнице скорой помощи умер 31-летний Роман Бондаренко, которого днем ранее предположительно избили силовики.

Бондаренко был задержан на «Площади перемен». Позднее его с черепно-мозговой травмой отвезли в больницу, где он скончался. В милиции сообщили, что молодой человек был избит во время бытового конфликта со сторонником президента Александра Лукашенко. На «Площадь перемен» почтить память Бондаренко пришли тысячи людей.

Беспрецедентные в истории Беларуси протесты и политические забастовки начались 9 августа после официального объявления результатов президентских выборов и продолжаются до сих пор. Демонстранты требуют отставки Александра Лукашенко и проведения честных и независимых повторных выборов.