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В Турцию из России доставили корпус реактора для АЭС
На строящуюся атомную электростанцию «Аккую» доставили корпус реактора для первого блока. Его произвели на российском машиностроительном предприятии «Атоммаш». Он весит более 330 тонн. Строительство АЭС «Аккую» началось весной 2018 года. Первый энергоблок планируют запустить в 2023 году. Предполагается, что новая АЭС будет покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. #корпусреактора #АЭС #Турция
В Турцию из России доставили корпус реактора для АЭС / Others
13 ноября 2020 г.
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