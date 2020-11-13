Объем финансирования из резервного фонда правительства госпрограмм, а также федеральных и ведомственных целевых программ, в первом полугодии 2020 года составил рекордные 1,35 триллионов рублей, говорится в отчете Счетной палаты РФ. Об этом пишет News.Ru со ссылкой на документ.

Всего с 2018 года, согласно данным СП, фонд направил на них 1,71 триллиона рублей. Такой рост финансовой поддержки стал следствием пикового (до 2,14 триллиона рублей) роста объемов самого фонда за счет изменений в законодательстве и появления дополнительных источников его формирования, отметили в ведомстве, добавив, что увеличение финансирования не всегда способствует достижению запланированных показателей.

По словам аудитора Данила Шилкова, при направлении бюджетных ассигнований резервного фонда на финансовое обеспечение госпрограмм в большинстве случаев не проводится актуализация их ресурсного обеспечения и показателей, что и ведет к нарушению взаимосвязи затраченных ресурсов и полученных результатов. Эксперт отметил, что негативная оценка Счетной палаты реализации национальных проектов показала, что есть проблемы правового и управленческого регулирования.

«С одной стороны, действуют нормативные акты, которые регулируют и регламентируют национальные проекты. С другой стороны, в Бюджетном кодексе не содержатся нормы о национальных проектах. Несмотря на то, что в постановлении правительства РФ № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» даны определения разных видов проектов – «национальный проект», «федеральный проект», «ведомственный проект», «региональный проект», в их определении мало различий, – говорит он.

Финансовый аналитик Иван Капустянский считает, что критика главы Счетной палаты Алексея Кудрина в отношении правительства вполне обоснована. «Средства резервного фонда правительства направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на иные мероприятия. По закону, его размер не должен был превышать 3% от общего объема расходов бюджета. Однако относительно недавно было принято решение, что он может превышать 3%. На данный момент он составляет 2,1 триллиона рублей. Отсюда возникает закономерный вопрос. Зачем хранить на счетах столько денег на непредвиденные нужды, когда есть национальные проекты, придуманные для ускорения и диверсификации экономики страны? Этот вопрос необходимо адресовать правительству», – заключил эксперт.

По мнению специалиста Артема Звездина, любые денежные средства должны инвестироваться в целях улучшения благосостояния граждан. Причем под инвестициями, как он указал, следует понимать не только точечный вклад средств в национальные проекты, но и различные государственные программы по систематическому развитию предпринимательства и бизнеса.