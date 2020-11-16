ПОЛИТИКА
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5 человек утонули в Средиземном море. Среди погибших – младенец
В лодке находилось более 257 мигрантов. Они направлялись в Европу. Из-за большого количества людей переполненная лодка перевернулась. 5 человек погибли. В том числе 6-месячный ребенок. С 1 октября в Средиземном море произошло 8 морских аварий, по меньшей мере 900 человек, пытавшихся добраться до берегов Европы из Средиземного моря, утонули в этом районе. #Беженцы #ребенок #смерть
74 человека утонули в Средиземном море. Среди погибших – младенец / Others
16 ноября 2020 г.
Истории
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