5 человек утонули в Средиземном море. Среди погибших – младенец

В лодке находилось более 257 мигрантов. Они направлялись в Европу. Из-за большого количества людей переполненная лодка перевернулась. 5 человек погибли. В том числе 6-месячный ребенок. С 1 октября в Средиземном море произошло 8 морских аварий, по меньшей мере 900 человек, пытавшихся добраться до берегов Европы из Средиземного моря, утонули в этом районе. #Беженцы #ребенок #смерть