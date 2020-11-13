В 17 регионах России наблюдается наиболее критическая ситуация с коечным фондом для больных COVID-19. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова на встрече с депутатами Госдумы, сообщает РБК со ссылкой на стенограмму, размещенную на сайте комитета по охране здоровья.

По ее словам, в этих субъектах занятость коек составляет более 90%, а в четырех из них – Хакасии, Чувашии, Ивановской области, Еврейской автономной области – свыше 95% коек.

Меры по борьбе с эпидемией, принятые властями этих регионов, экспертами оцениваются критически.

В среднем по России загруженность коечного фонда составляет 83,4%. Загруженность выше среднероссийского показателя наблюдается в 41 регионе.

Голикова отметила, что сейчас в стране развернуто свыше 253,4 тыс коек для коронавирусных пациентов. Из них более 138 тыс коек оснащены подачей кислорода, более 30 тыс коек — аппаратом искусственной вентиляции легких. Минздрав ориентирует регионы на создание резервов коечного фонда примерно в 20%. Этот показатель пока практически не достижим для многих субъектов федерации.

Ранее, 9 ноября, министр здравоохранения России Михаил Мурашко объявил, что занятость коек для больных коронавирусом превышает 80%. «75% пациентов находятся на амбулаторном лечении. Занятость коек сегодня – на уровне 82%», – рассказал министр.

По его словам, в 53 субъектах занятость коек превышает 80%, и в их отношении принимаются решения по дополнительному развертыванию койко-мест.

По состоянию на утро 13 ноября в России зарегистрированы 21 983 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб. Это новый рекорд суточного прироста заболевших. До этого максимум – 21 798 человек за сутки –фиксировался 9 ноября.