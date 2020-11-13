ТУРЦИЯ
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Москва и Анкара согласовывают  работу совместного центра по Карабаху
Стороны определяют дислокацию военных, согласовывают численность миссии наблюдателей, очерчивают круг действий. Упор планируется сделать на предотвращении любых форм нарушения режима прекращения огня
Москва и Анкара согласовывают  работу совместного центра по Карабаху
Фото: АА / AA
13 ноября 2020 г.

В Анкару в пятницу прибыла делегация из РФ для обсуждения деталей механизма деятельности Совместного турецко-российского мониторингового центра по Карабаху, сообщает Anadolu.

Российская делегация в составе 20 человек провела встречи в МИД Турции. После переговоры продолжились в оборонном ведомстве.

В числе прочих вопросов определяется дислокация турецких и российских военных, согласовывается численность миссии наблюдателей, очерчивается круг действий. Упор планируется сделать на предотвращение любых форм нарушения режима прекращения огня и защиту интересов сторон.

Азербайджан и Армения договорились с 10 ноября 2020 года остановить все боевые действия в зоне карабахского конфликта.

Согласно договоренности, ВС Азербайджана и Армении остаются на занимаемых позициях. При этом Ереван до начала декабря обязался вывести все свои силы с оккупированных территорий Лачинского, Кельбаджарского и Агдамского районов Азербайджана.

В регионе размещаются миротворцы из РФ. При этом формируется Российско-турецкий центр мониторинга имплементации договоренностей по Карабаху.

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