ПОЛИТИКА
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В Хабаровске прошел очередной митинг в поддержку экс-губернатора Сергей Фургала
Очередная акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала прошла в Хабаровске. На видео попали кадры задержания некоторых участников акции. Точное число задержанных неизвестно. На сайте администрации города сообщается, что только за период с 5 по 12 ноября рассмотрено 19 дел по фактам нарушения общественного порядка, проведено шесть административных арестов на срок от одного до девяти суток и выписано 13 штрафов на общую сумму в полторы тысячи долларов.
Фургал / Others
15 ноября 2020 г.
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