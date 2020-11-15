В Хабаровске прошел очередной митинг в поддержку экс-губернатора Сергей Фургала

Очередная акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала прошла в Хабаровске. На видео попали кадры задержания некоторых участников акции. Точное число задержанных неизвестно. На сайте администрации города сообщается, что только за период с 5 по 12 ноября рассмотрено 19 дел по фактам нарушения общественного порядка, проведено шесть административных арестов на срок от одного до девяти суток и выписано 13 штрафов на общую сумму в полторы тысячи долларов.