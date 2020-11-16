ПОЛИТИКА
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Под Иркутском приют для животных превратили в концлагерь для собак
Активисты-зоозащитники сняли шокирующее видео в приюте для животных под Иркутском. Закоченевшие трупы собак с признаками насильственной смерти, мешки с замороженными насмерть щенками – настоящая фабрика смерти. Приют «Пять звезд» занимается отловом и стерилизацией бездомных животных на государственные деньги по всей Иркутской области с 2016. Он выиграл 109 тендеров на сумму более 75 млн рублей. Выживших собак перевезли в другой приют. Учреждение проверяет прокуратура. #Россия #смерть #собаки
Под Иркутском приют для животных превратили в концлагерь для собак / Others
16 ноября 2020 г.
Истории
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