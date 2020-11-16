Балканский вояж главы МИД России Сергея Лаврова, планировавшийся с 26 по 29 октября, завершился досрочно. Лавров успел побывать в Афинах, но не доехал до других намеченных стран – Боснии и Герцеговины (БиГ) и Сербии. Причина банальна – контакт Лаврова с инфицированным COVID-19. Это было очень некстати для России и продемонстрировало ошибку ее МИДа в определении очередности стран для посещения.

Хотя в официальной риторике Лавров делает акцент на взаимной торговле, Россию больше интересует политическая часть отношений с Балканами.

Новый президент США – новая балканская стратегия

В определенном смысле можно увидеть руку судьбы в том, что продолжать тур на Балканы Лаврову придется уже после выборов президента США. Джо Байден, который с большой долей вероятности станет 46-м президентом США, неоднократно отзывался о России в жестком ключе, что исключает улучшение отношений между этими двумя странами. В черногорской прессе уже отметились американские аналитики, недвусмысленно очертившие контур влияния новой американской администрации на Балканах.

Они спрогнозировали, в первую очередь, противодействие российскому влиянию и вмешательству Белграда во внутреннюю политику той же Черногории. Просербский фактор сыграл огромную роль в августовских парламентских выборах в Черногории, была подключена даже Сербская православная церковь. Обвинения нового парламентского большинства во главе с Здравко Кривокапичем в продвижении сербских интересов с религиозным подтекстом должны только привлечь внимание американцев. Видимо, в отношении остальных балканских стран США будут использовать аналогичную тактику.

Босния и Герцеговина: пересмотрят ли Дейтонские соглашения

Для БиГ, куда в октябре не доехал Лавров, сербский фактор тоже существенно давит на внешнюю политику. Россия не скрывает, что для нее наибольший интерес представляет не мусульмано-хорватская федерация БиГ, а ее православная часть – Республика Сербская. 25-летие подписания Дейтонских соглашений, прекративших военное противостояние между боснийцами, хорватами и сербами, вызвало очередные дискуссии о состоянии дел в БиГ. «Якорь, но не трамплин», – так высказался о соглашении один из его подписантов.

За ревизию устаревших соглашений – США и Европа, Турция и частично Хорватия. При этом у каждого свои претензии к документу и свое видение правок. Россия и Сербия – против. России выгоден статус кво, поскольку Дейтонские соглашения не в состоянии решить существующие этнические конфликты в стране, а это непосредственное препятствие для вступления БиГ в ЕС и тем более в НАТО. «Усовершенствование» Дейтона вполне бы устроило и турецкого Президента Эрдогана.

Клубок отношений и противоречий очень запутан, и МИД РФ явно не хотел бы терять контроль над ситуацией. В конце октября Лавров таки провел телефонные переговоры с главой Республики Сербской Милорадом Додиком, который выразил благодарность России за поддержку Дейтонских соглашений и задекларировал нежелание РБ вступать в НАТО. Собственно, это и должно было произойти во время визита Лаврова в БиГ, но с повышенным медийным эффектом.

Однако все карты может спутать и Байден, который еще в ходе избирательной кампании обращался за поддержкой к боснийским мусульманам и албанцам. Его штаб опубликовал программный документ«Vision of American Relations with Bosnia-Herzegovina». В нем не сказано ничего конкретного, кроме обещания укрепления евроатлантического курса страны и поддержки ее мультиэтнического характера. Это может означать постепенный отказ от этнической сегрегации и, как следствие, снижение «блокирующей» роли сербов и Республики Сербской.

Сербия

Сербия – опорный пункт России на Балканах. Именно в Белграде Лавров планировал остановиться дольше всего, но не сложилось. Сербам обещали приезд Владимира Путина 20 октября на открытие православного храма Святого Саввы, в честь Дня освобождения Белграда во Второй мировой войне. Но официально визит не был запланирован, и от него отказались – под предлогом пандемии коронавируса.

Причины демарша предполагались разные. Но главным образом – это подписание между сербским президентом Александром Вучичем и косовским президентом Хашимом Тачи так называемого Вашингтонского соглашения о нормализации отношений между Сербией и Косово в сентябре этого года. Встреча Вучича и Тачи в Белом доме под кураторством Дональда Трампа не привела Россию в восторг: даже спикер МИД РФ Мария Захарова не удержалась от пошлого комментария в адрес Вучича, сидевшего навытяжку перед Трампом. Это было воспринято как демонстрация американского доминирования в ключевой для россиян балканской стране.

Тем не менее, и для России, и для Вучича было бы предпочтительнее видеть Дональда Трампа в качестве нового главы США. И это вполне понятно: у администрации Трампа Балканы не были в приоритете, поэтому у просербской повестки было достаточно возможностей. Посланник президента США на Балканах Ричард Гренелл считался сочувствующим Сербии и Республике Сербской, и во время президентской кампании выступил с жесткой критикой позиции Байдена по Балканам.

В частности, во время своего выступления на митинге в поддержку Трампа под инициативой «Сербы за Трампа 2020» Гренелл пожаловался, что Байден будет игнорировать интересы Сербии и сербов, что ухудшит обстановку в регионе. А в планах у администрации Трампа было урегулирование сербско-косовского вопроса, но с заметным перевесом в пользу Сербии. На кону было признание Сербией независимого Косова. Но именно это не входило в интересы России, которую никто не пригласил на этот праздник жизни. Тем не менее, аналитики считают, что Лавров, если бы доехал до Белграда, не стал бы обговаривать с Вучичем Вашингтонское соглашение в резких тонах.

Теперь же Вучичу придется маневрировать в еще более узком пространстве, если президентом США таки объявят Байдена, который не собирается продолжать просербский курс Трампа.

Греция

А вот с Грецией России сложнее всего. После высылки из Афин российских дипломатов в июле 2018 года отношения весьма обострились. Помимо всего прочего, активизировался конфликт греков с турками в Средиземном море, и Россия преподала себя Греции как единственную силу, способную обуздать Эрдогана. Однако на деле это оказалось блефом. Сейчас же Лавров поехал в Афины «перезапускать отношения» между странами. Если оставить в стороне дипломатические реверансы, то переговоры сводились к следующему.

Греческий премьер Никос Дендиас традиционно пожаловался на неоосманские амбиции Турции на пространстве от Ливии до Карабаха. Россия же традиционно посоветовала решать проблему в духе диалога и порекомендовала себя в качестве «посредника».

Но это не более чем фигура речи: такого посредничества не хочет ни ЕС, ни Турция. Тем более это будет неприемлемо для новой американской администрации. Сейчас, когда Россия ввела миротворческий контингент в Нагорный Карабах, вряд ли есть смысл серьезно рассматривать ее заявления по Средиземноморью.

В общем, следующий визит Лаврова на Балканы может состояться совсем в других – более сложных – обстоятельствах, при наличии других международных раскладов, и, наконец, другой внутрироссийской обстановки. Даст ли это фору США, ЕС или Турции – пока сложно спрогнозировать.