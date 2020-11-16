ПОЛИТИКА
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Прерванный визит Лаврова на Балканы: спутают ли карты выборы в США
Еще со времен русско-турецких войн Россия считает Балканы зоной своих геополитических интересов. Но выстроенная система точек опоры раз за разом дает заметные трещины, что требует неусыпного контроля московской дипломатии за регионом
Прерванный визит Лаврова на Балканы: спутают ли карты выборы в США
Фото: Reuters / Reuters
Татьяна ДеркачТатьяна Деркач
16 ноября 2020 г.

Балканский вояж главы МИД России Сергея Лаврова, планировавшийся с 26 по 29 октября, завершился досрочно. Лавров успел побывать в Афинах, но не доехал до других намеченных стран – Боснии и Герцеговины (БиГ) и Сербии. Причина банальна – контакт Лаврова с инфицированным COVID-19. Это было очень некстати для России и продемонстрировало ошибку ее МИДа в определении очередности стран для посещения.

Хотя в официальной риторике Лавров делает акцент на взаимной торговле, Россию больше интересует политическая часть отношений с Балканами.

Новый президент США – новая балканская стратегия

В определенном смысле можно увидеть руку судьбы в том, что продолжать тур на Балканы Лаврову придется уже после выборов президента США. Джо Байден, который с большой долей вероятности станет 46-м президентом США, неоднократно отзывался о России в жестком ключе, что исключает улучшение отношений между этими двумя странами. В черногорской прессе уже отметились американские аналитики, недвусмысленно очертившие контур влияния новой американской администрации на Балканах.

Они спрогнозировали, в первую очередь, противодействие российскому влиянию и вмешательству Белграда во внутреннюю политику той же Черногории. Просербский фактор сыграл огромную роль в августовских парламентских выборах в Черногории, была подключена даже Сербская православная церковь. Обвинения нового парламентского большинства во главе с Здравко Кривокапичем в продвижении сербских интересов с религиозным подтекстом должны только привлечь внимание американцев. Видимо, в отношении остальных балканских стран США будут использовать аналогичную тактику.

Босния и Герцеговина: пересмотрят ли Дейтонские соглашения

Для БиГ, куда в октябре не доехал Лавров, сербский фактор тоже существенно давит на внешнюю политику. Россия не скрывает, что для нее наибольший интерес представляет не мусульмано-хорватская федерация БиГ, а ее православная часть – Республика Сербская. 25-летие подписания Дейтонских соглашений, прекративших военное противостояние между боснийцами, хорватами и сербами, вызвало очередные дискуссии о состоянии дел в БиГ. «Якорь, но не трамплин», – так высказался о соглашении один из его подписантов.

За ревизию устаревших соглашений – США и Европа, Турция и частично Хорватия. При этом у каждого свои претензии к документу и свое видение правок. Россия и Сербия – против. России выгоден статус кво, поскольку Дейтонские соглашения не в состоянии решить существующие этнические конфликты в стране, а это непосредственное препятствие для вступления БиГ в ЕС и тем более в НАТО. «Усовершенствование» Дейтона вполне бы устроило и турецкого Президента Эрдогана.

Клубок отношений и противоречий очень запутан, и МИД РФ явно не хотел бы терять контроль над ситуацией. В конце октября Лавров таки провел телефонные переговоры с главой Республики Сербской Милорадом Додиком, который выразил благодарность России за поддержку Дейтонских соглашений и задекларировал нежелание РБ вступать в НАТО. Собственно, это и должно было произойти во время визита Лаврова в БиГ, но с повышенным медийным эффектом.

Однако все карты может спутать и Байден, который еще в ходе избирательной кампании обращался за поддержкой к боснийским мусульманам и албанцам. Его штаб опубликовал программный документ«Vision of American Relations with Bosnia-Herzegovina». В нем не сказано ничего конкретного, кроме обещания укрепления евроатлантического курса страны и поддержки ее мультиэтнического характера. Это может означать постепенный отказ от этнической сегрегации и, как следствие, снижение «блокирующей» роли сербов и Республики Сербской.

Сербия

Сербия – опорный пункт России на Балканах. Именно в Белграде Лавров планировал остановиться дольше всего, но не сложилось. Сербам обещали приезд Владимира Путина 20 октября на открытие православного храма Святого Саввы, в честь Дня освобождения Белграда во Второй мировой войне. Но официально визит не был запланирован, и от него отказались – под предлогом пандемии коронавируса.

Причины демарша предполагались разные. Но главным образом – это подписание между сербским президентом Александром Вучичем и косовским президентом Хашимом Тачи так называемого Вашингтонского соглашения о нормализации отношений между Сербией и Косово в сентябре этого года. Встреча Вучича и Тачи в Белом доме под кураторством Дональда Трампа не привела Россию в восторг: даже спикер МИД РФ Мария Захарова не удержалась от пошлого комментария в адрес Вучича, сидевшего навытяжку перед Трампом. Это было воспринято как демонстрация американского доминирования в ключевой для россиян балканской стране.

Тем не менее, и для России, и для Вучича было бы предпочтительнее видеть Дональда Трампа в качестве нового главы США. И это вполне понятно: у администрации Трампа Балканы не были в приоритете, поэтому у просербской повестки было достаточно возможностей. Посланник президента США на Балканах Ричард Гренелл считался сочувствующим Сербии и Республике Сербской, и во время президентской кампании выступил с жесткой критикой позиции Байдена по Балканам.

В частности, во время своего выступления на митинге в поддержку Трампа под инициативой «Сербы за Трампа 2020» Гренелл пожаловался, что Байден будет игнорировать интересы Сербии и сербов, что ухудшит обстановку в регионе. А в планах у администрации Трампа было урегулирование сербско-косовского вопроса, но с заметным перевесом в пользу Сербии. На кону было признание Сербией независимого Косова. Но именно это не входило в интересы России, которую никто не пригласил на этот праздник жизни. Тем не менее, аналитики считают, что Лавров, если бы доехал до Белграда, не стал бы обговаривать с Вучичем Вашингтонское соглашение в резких тонах.

Теперь же Вучичу придется маневрировать в еще более узком пространстве, если президентом США таки объявят Байдена, который не собирается продолжать просербский курс Трампа.

Греция

А вот с Грецией России сложнее всего. После высылки из Афин российских дипломатов в июле 2018 года отношения весьма обострились. Помимо всего прочего, активизировался конфликт греков с турками в Средиземном море, и Россия преподала себя Греции как единственную силу, способную обуздать Эрдогана. Однако на деле это оказалось блефом. Сейчас же Лавров поехал в Афины «перезапускать отношения» между странами. Если оставить в стороне дипломатические реверансы, то переговоры сводились к следующему.

Греческий премьер Никос Дендиас традиционно пожаловался на неоосманские амбиции Турции на пространстве от Ливии до Карабаха. Россия же традиционно посоветовала решать проблему в духе диалога и порекомендовала себя в качестве «посредника».

Но это не более чем фигура речи: такого посредничества не хочет ни ЕС, ни Турция. Тем более это будет неприемлемо для новой американской администрации. Сейчас, когда Россия ввела миротворческий контингент в Нагорный Карабах, вряд ли есть смысл серьезно рассматривать ее заявления по Средиземноморью.

В общем, следующий визит Лаврова на Балканы может состояться совсем в других – более сложных – обстоятельствах, при наличии других международных раскладов, и, наконец, другой внутрироссийской обстановки. Даст ли это фору США, ЕС или Турции – пока сложно спрогнозировать.

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