Международный олимпийский комитет (МОК) и власти Японии намерены провести Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио летом 2021 года, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, сообщает Anadolu.

Японский премьер-министр Есихидэ Суга принял президента МОК Томаса Баха, прибывшего в страну впервые с момента переноса Олимпиады 2020 года. В ходе встречи стороны обсуждали подготовку к Играм в Токио.

Есихидэ Суга отметил, что Япония настроена решительно в вопросе проведения Олимпиады. Это станет «свидетельством победы человечества над коронавирусом», подчеркнул он.

«Япония полна решимости организовать это мероприятие, чтобы это стало посланием миру – свидетельством того, как человечество победило коронавирус и как Япония оправилась после восточного землетрясения», – сказал премьер.

Бах заявил о готовности МОК сотрудничать с Японией и выразил уверенность в том, что зрители будут допущены к месту проведения соревнований для просмотра спортивных мероприятий на Олимпийских играх.

Игры 2020 года в Токио планировалось провести в период с 24 июля по 9 августа, однако мероприятие было отложено из-за пандемии. В марте организаторы приняли решение перенести Олимпиаду на 23 июля – 8 августа 2021 года.