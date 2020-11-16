Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил свое вызвавшее резонанс обращение к солдатам в Facebook, подчеркнув, что не призывал к гражданскому противостоянию. Его слова спровоцировали новый виток политического кризиса в стране. От премьера начали отворачиваться члены его команды .

Накануне Пашинян заявил, что «просмотрел десятки видео с солдатами на передовой». «Я поражен проницательностью ребят. Ребята, вы правы. Жду вас в Ереване. [Для того, чтобы] окончательно решить вопрос скулящих под стенами. Я горжусь вами», – сказал он.

Как сообщает «Радио Азутутюн», запись премьера вызвала волну критики со стороны оппозиции, его стали обвинять в призывах к гражданским столкновениям и насилию.

Во время онлайн пресс-конференции Пашинян пояснил, что, говоря о том, что ждет солдат в Ереване, он лишь имел в виду, что бойцы вернутся домой. По его словам, он хотел, чтобы рассказы солдат развеяли подозрения в «предательстве», о котором в армянском обществе в эти дни идут разговоры.

«Сейчас правительство обвиняют в участии в каких-то темных схемах. Военнослужащий, который стоял на передовой, знает о ситуации в Карабахе лучше всех. Многие из них просят встречи со мной, и я жду их возвращения для этого», – подчеркнул премьер.

Пашинян также отметил, что с фронта солдаты не возвращаются с оружием, так что совершенно беспочвенны утверждения о том, будто он призывает граждан к вооруженному противостоянию и гражданской войне. «Просто все люди сейчас на нервах, ими легко манипулировать», – сказал глава правительства.

С момента обнародования трехстороннего заявления о прекращении боевых действий на оккупированных территориях в Нагорном Карабахе с выполнением ряда условий Азербайджана оппозиционные партии в Армении призывают к отставке Пашиняна и его правительства.

Сторонники премьера продолжают покидать правящую партию. После слов Пашиняна в соцсетях руководитель аппарата вице-премьера Армении Вараг Сисерян заявил, что уходит с поста и из партии. Члены правящей фракции «Мой шаг» Тагуи Товмасян и Гаяне Абраамян сказали, что отказываются от кресел в парламенте. Армянский омбудсмен Арман Татоян также осудил главу правительства, отметив, что его заявления разжигают столкновения в стране.

В Ереване уже вторую неделю не утихают протесты. Сегодня вечером намечен очередной митинг оппозиции в центре столицы.