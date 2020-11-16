Заявления Вашингтона по поводу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название – СНВ-3) приводят к выводу, что нынешняя администрация США приняла решение не продлевать соглашение, цитирует ТАСС заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова.

«Я из этого для себя делаю только один вывод: что нынешняя администрация США приняла для себя решение не продлевать договор. Не хотят и не надо. Пусть не продлевают», – сказал Рябков.

Замглавы российского МИД напомнил, что этому предшествовало предложение Москвы на высшем уровне продлить договор на 5 лет без предварительных условий. «Мы видели, что для США это предложение некомфортно, если сказать мягко. А если сказать прямо – неприемлемо», – отметил дипломат.

Рябков подчеркнул, что Россия к данной ситуации относится «спокойно». «Они не готовы воспринять здравые аргументы и нашу логику. Соответственно, вывод один: нынешняя администрация продлевать этот договор не хочет», – констатировал политик.

Договор СНВ-3 между Россией и США подразумевает, что каждая держава сокращает свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем общее число таких вооружений не превышало 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок.

Документ вступил в силу 5 февраля 2011 года и является на сегодня единственным действующим договором между Москвой и Вашингтоном, который ограничивает вооружения. Срок его действия подойдет к концу 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

16 октября президент России Владимир Путин предложил продлить СНВ-3 как минимум на год без дополнительных условий. По его мнению, это время дает возможность провести содержательные переговоры. В свою очередь МИД РФ заявил о готовности России в случае продления договора на год вместе с американской стороной заморозить ядерные арсеналы на этот срок при отсутствии дополнительных требований США.