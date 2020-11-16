В Карелии в скором времени откроется музей под открытым небом для школьников, который имитирует быт и повседневную жизнь малолетних узников финских переселенческих концлагерей 1941-1944 годов, сообщает РБК со ссылкой на ГТРК «Карелия».

За основу для музея взяли декорации фильма «Весури» – снятой в регионе военной драмы, основанной на воспоминаниях узников таких лагерей. Созданием музея занимается фонд «Открытые возможности», получивший в прошлом году президентский грант на этот проект в размере 2,8 миллионов рублей.

Как пишет издание, в данное время уже построены дощатые бараки и смотровые вышки. Изначально музей планировали разместить рядом с Кондопогой, которая была оккупирована финнами в период Великой Отечественной войны. Однако местные активисты выступили против, после чего бутафорский концлагерь был перенесен в деревню Ватнаволок.

Школьников начнут принимать в декабре, привозить их планируют по выходным. Для них будет подготовлена программа под названием «Патриотические выходные».

Восточно-карельские концлагеря были созданы на территории оккупированной финскими войсками Карелии в 1941 году. К 1942 году в них содержалось около 24 тысяч человек. По разным оценкам, здесь погибли от 4 до 7 тысяч узников.

В октябре прошлого года ФСБ рассекретила документы о финских лагерях в Петрозаводске. Всего их было шесть, в них содержалось около 25 тысяч человек, большинство из которых были русскими. В документах описывался распорядок дня, телесные наказания для узников, их питание. Заключенным выдавали по 300 грамм хлеба и три куска сахара, что было нормой на двое суток.