В Московской области открылось движение по северо-восточному участку платной трассы Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-3), сообщает «Газета.Ру», ссылаясь на госкомпанию «Автодор».

Ранее в СМИ передавали, что 106-километровая автомагистраль, строительство которой сопровождалось коррупционным скандалом, обошлась в более чем 100 миллиардов рублей, т.е. порядка миллиарда рублей за километр.

В настоящее время полноценно вводится только одна из четырех платных частей ЦКАД (А-113), возведение которой началось в 2014 году. Другие участки откроются позже. Однако, как ранее подчеркивали в Комплексе градостроительной политики Москвы, ЦКАД-3 – важнейший участок, поскольку он станет частью транспортного коридора «Европа – Западный Китай».

Изначально стоимость всех участков проекта оценивалась в 300 миллиардов рублей, а саму дорогу «Автодор» должен был построить к 2018 году. Однако сроки проекта существенно сдвинулись.

В июле 2019 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении экс-главы «Автодора» Сергея Кельбаха, который был обвинен в нарушениях при строительстве ЦКАД. До этого он получил выговор от премьер-министра Дмитрия Медведева за частые смены подрядчиков. А ФАС подозревала госкомпанию в антиконкурентном сговоре, а именно в конкурсах, которые, по мнению антимонопольщиков, выигрывали компании, предлагающие максимальную цену за свою работу.

К примеру, проект скоростной дороги вдоль Черноморского побережья от Туапсе до Сочи (119 км) сейчас оценивается Минтрансом в 2,4 триллиона рублей (или 20 млрд руб/км) – это самая дорогая трасса в РФ. Однако при этом трасса Туапсе-Сочи должна пройти по очень сложной гористой местности и участкам, близким к морю, что несопоставимо с равнинным автобаном типа ЦКАД.

Для сравнения, стоимость одного километра Лердальского тоннеля, который соединил несколько муниципалитетов Норвегии и Осло с Бергеном, в долларовом эквиваленте оценена в 7 млн/км против примерно 13 млн/км российского ЦКАДа. При этом тоннель прорезает высокие горы, оснащен спасательной инфраструктурой, уникальной антистрессовой подсветкой и зонами отдыха. А в США 27-километровая автострада в штате Вашингтон, считающаяся одной из самых длинных и широких дорог в мире, обошлась налогоплательщикам в $8,9 млн/км.