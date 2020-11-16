Генеральная прокуратура Анкары начала расследование в отношении турецкого блогера, который в прямом эфире на YouTube демонстративно вырывает страницы из Корана и оскорбляет священную книгу мусульман, сообщает газета Milliyet.

Согласно данным Главного Управления Безопасности Турции, человека на видеозаписи, опубликованной в социальной сети Youtube 16 ноября 2020 года, зовут Ибрагим Атабей. Ранее он разыскивался за совершение 11 преступлений разной степени тяжести.

Инцидент вызвал бурную реакцию среди интернет-пользователей, которые резко осудили оскорбляющие чувства верующих действия блогера. В других своих публикациях он также поносил пророка Мухаммада и религиозные ценности мусульман.

В настоящее время Атабей находится на территории Российской Федерации, где скрывается от правосудия. Анкара планирует начать процедуру по его экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности.