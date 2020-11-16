ТУРЦИЯ
1 МИН ЧТЕНИЯ
Анкара начала расследование в отношении блогера, осквернившего Коран
В настоящее время он находится на территории России, где скрывается от правосудия. Анкара планирует начать процедуру по его экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности
Анкара начала расследование в отношении блогера, осквернившего Коран
Анкара начала расследование в отношении блогера, осквернившего Коран / Others
16 ноября 2020 г.

Генеральная прокуратура Анкары начала расследование в отношении турецкого блогера, который в прямом эфире на YouTube демонстративно вырывает страницы из Корана и оскорбляет священную книгу мусульман, сообщает газета Milliyet.

Согласно данным Главного Управления Безопасности Турции, человека на видеозаписи, опубликованной в социальной сети Youtube 16 ноября 2020 года, зовут Ибрагим Атабей. Ранее он разыскивался за совершение 11 преступлений разной степени тяжести.

Инцидент вызвал бурную реакцию среди интернет-пользователей, которые резко осудили оскорбляющие чувства верующих действия блогера. В других своих публикациях он также поносил пророка Мухаммада и религиозные ценности мусульман.

В настоящее время Атабей находится на территории Российской Федерации, где скрывается от правосудия. Анкара планирует начать процедуру по его экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us