В России количество увольнений, связанных с публикациями в соцсетях и блогах, в 2020 году выросло вдвое по сравнению с 2011 годом, пишет News.Ru со ссылкой на телеканал «360».

Увольнения по этой причине происходят в каждой десятой российской компании. В 2020 году сотрудники лишились работы из-за публикаций в блогах или социальных сетях в 10% случаев. При этом в 2011-м число таких увольнений составляло лишь 5%.

Специалисты отдела кадров, как отмечает издание, уже на этапе подбора сотрудников стараются отсеять кандидатов, чьи аккаунты в соцсетях кажутся им сомнительными. Так, в 2011 году профили соискателей просматривали 42% компаний, а в 2020-м этот показатель вырос до 56%, свидетельствуют результаты исследования. При просмотре страниц кандидатов кадровики обращают внимание на их текстовое содержание и фотографии, частоту публикаций и круг общения.

Эксперты также выяснили, что сейчас почти половина занятых россиян (46%) публикуют посты, ставят лайки и комментируют в соцсетях, принимая во внимание, что работодатель может просматривать их страницы. При этом женщины чаще задумываются об этом, чем мужчины (50 против 42%). Доля же тех, кто считает внимание к соцсетям со стороны работодателей маловероятным, снизилась с 11% в 2011 году до 5% в 2020-м.