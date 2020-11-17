Супруга мэра Томска Ивана Кляйна, гендиректор компании «Томское пиво» Галина Кляйн выбросила из окна подушку с 1 миллиардом рублей до начала обыска в доме, сообщает «Росбалт», ссылаясь на «Комсомольскую правду». Таким образом женщина пыталась не допустить попадания их в руки правоохранителей.

По данным издания, подушку поймал стоявший внизу водитель «Томского пива», который сразу же был задержан сотрудниками органов.

Как сообщил источник газеты, в подушке были найдены карты российских и швейцарских банков, на счетах которых оказалось около 1,3 миллиарда рублей. Всего на счетах семьи Кляйн обнаружили порядка 7 миллиардов рублей. При этом задекларированный в прошлом году доход семьи мэра составил чуть более 400 миллионов рублей.

Как пишет «Медуза», Иван Кляйн стал третьим мэром Томска подряд, в отношении которого расследуют уголовное дело. Его предшественника Николая Николайчука в 2015 году признали виновным в халатности и приговорили к 4 годам лишения свободы условно. Другого экс-мэра Томска, Александра Макарова, в 2010 году приговорили к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в злоупотреблении служебным положением, вымогательстве и получении взятки.

Иван Кляйн, по версии следствия, в 2016 году поручил главе департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска внести в систему «ГеоКад» недостоверные сведения о 300-метровой санитарно-защитной зоне на участке «Томского пива». В 2017-м Кляйн сделал соответствующие изменения в плане и правилах землепользования и застройки, в связи с чем один предприниматель получил отказ в изменении территориальной зоны для постройки там жилых многоэтажных домов.

13 ноября Кляйн был задержан и доставлен в Следственный комитет России. Чиновник был арестован на 2 месяца.

Кляйн руководит Томском с 2013 года, до этого он был гендиректором ОАО «Томское пиво» и депутатом областной думы.

Мэр Томска стал известен на всю России летом 2017 года, когда торжественно открыл в городе колонку с водой. Реклама чиновника на столь незначительном событии вызвала шквал комментариев в соцсетях.