В статье под заголовком «Франция не является чемпионом по свободе слова, как она говорит», ее автор, исследователь Amnesty International по Европе Марко Перолине, анализирует последствия жестокого убийства учителя истории Самюэля Пати, демонстрировавшего в школе карикатуры на пророка Мухаммада.

Текст первоначально опубликован в Newsweek, затем на сайте крупнейшей международной правозащитной организации.

Перолине утверждает, что президент Эммануэль Макрон и его правительство отреагировали на это преступление, удвоив свою клеветническую кампанию против французских мусульман. Они также повели атаку на свободу выражения мнений, при этом мотивировав свои действия «поддержкой свободы выражения этих мнений».

«Например, на прошлой неделе французская полиция в течение нескольких часов допрашивала четырех 10-летних детей по подозрению в «оправдании терроризма». Они, по-видимому, посчитали сомнительным выбор Пати, демонстрировавшего карикатуры», – пишет эксперт Amnesty International.

Французское правительство не является поборником свободы слова, как ему нравится думать, отмечает автор.

«В 2019 году суд вынес обвинение двум мужчинам за «неуважение к суду» после того, как они сожгли чучело с изображением президента Макрона во время мирной акции протеста. В настоящее время парламент обсуждает новый закон, который криминализирует использование изображений сотрудников правоохранительных органов в социальных сетях. Трудно сопоставить это с энергичной защитой французскими властями права изображать пророка Мухаммада в карикатурах», – считает Пиролине.

Право на свободу мнения включает в себя заявления, которые могут беспокоить, оскорблять или шокировать других, и изображения пророка Мухаммада защищены этим правом, пишет исследователь. Никто не должен бояться насилия или притеснений за воспроизведение или публикацию таких изображений. Но те, кто не согласен с публикацией карикатур, также имеют право высказать свои опасения. Право на свободу выражения мнений также защищает возможность критиковать выбор изображать религии таким образом, который может быть воспринят как стереотипный или оскорбительный. Противостояние карикатурам не делает человека «сепаратистом», фанатиком или «исламистом», – убежден эксперт Amnesty.

«В то время как право на выражение мнения или взглядов, которые могут быть восприняты как оскорбляющие религиозные убеждения, усиленно защищается, мусульманской свободе выражения мнений и религиозной позиции обычно уделяется весьма скудное внимание во Франции. Это прикрывается маской республиканского универсализма. Во имя секуляризма мусульмане во Франции не могут носить религиозные символы или одежду в школах или на работе в государственном секторе», – пишет Перолине.

Риторики французского правительства о свободе слова недостаточно, чтобы скрыть его бесстыдное лицемерие

Столь же мрачно положение Франции в области свободы выражения мнений в других областях. Каждый год тысячи людей осуждаются за «неуважение к государственным должностным лицам» – расплывчатое уголовное преступление, которое правоохранительные и судебные органы массово используют, чтобы заставить замолчать мирное инакомыслие.

В июне этого года Европейский суд по правам человека признал, что осуждение 11 активистов во Франции за агитацию в пользу бойкота израильской продукции нарушило их свободу слова, отмечает исследователь.

Он напомнил, что убийство Сэмюэля Пати также вызвало резкие действия французских властей, которые ввели чрезвычайное положение, аналогичное последовавшему за парижскими терактами 2015 года. Начиная с того времени, одобренные парламентом исключительные меры в рамках чрезвычайного положения привели к тысячам оскорбительных и дискриминационных рейдов и домашним арестам мусульман.

«Тревожным признаком повторения истории является то, что французское правительство, – пишет Перолине, – сейчас находится в процессе роспуска организаций и закрытия мечетей на основе двусмысленной концепции «радикализации». Во время чрезвычайного положения термин «радикализация» часто использовался как эвфемизм для обозначения «правоверного мусульманина».

«Жеральд Дарманин, министр внутренних дел, также объявил о своем намерении распустить Группу против исламофобии во Франции (CCIF), организацию, которая борется с дискриминацией мусульман. Он описал CCIF как «врага республики» и «закулисье терроризма». Министр не представил никаких доказательств, которые могли бы подтвердить его обвинения», – отмечает эксперт.

Через пару дней после убийства учителя Дарманин заявил о намерении выслать 231 иностранца, которые подозревались в «радикализации» и угрозе национальной безопасности. Власти осуществили 16 депортаций в Алжир, Марокко, Тунис и Россию – в страны, где Amnesty International задокументировала применение пыток, особенно в отношении лиц, выдворенных под предлогом угрозы национальной безопасности.

В то время как многие в США и за рубежом надеются, что администрация Байдена и Харрис справится с укоренившимся расизмом, министерство образования Франции ведет культурную войну против мультикультурализма и критических расовых подходов, добавляет Перолине.

«Они утверждают, что попытки бороться с укоренившимся расизмом основаны на идеях, «импортированных из США», и что они являются благодатной почвой для «сепаратизма и экстремизма». Однако нельзя считать экстремистским тот факт, что мусульмане и другие меньшинства являются жертвами расизма во Франции. Это факт, и говорить об этом – право, защищенное свободой выражения мнений», – считает исследователь Amnesty International.

«Риторики французского правительства о свободе слова недостаточно, чтобы скрыть свое бесстыдное лицемерие. Свобода выражения мнений ничего не значит, если она не распространяется на всех. Проводимая правительством кампания за свободу слова не должна использоваться для прикрытия мер, которые подвергают людей риску нарушений прав человека, включая пытки», – заключает автор публикации.