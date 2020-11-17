Премьер-министр Армении Никол Пашинян указал на ошибки армянского руководства в военно-политической стратегии и в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта на встрече с депутатами правящей фракции «Мой шаг» в парламенте 16 ноября, сообщает Minval.Az.

«Нашими подходами были, во-первых, принцип исключения войны, во-вторых, принцип «ни пяди земли». Мы должны были иметь сценарий и готовиться. А мы считали, что бесконечно можем тянуть время. Наша стратегическая ошибка в том, что мы не сделали выбор в пользу одного из этих принципов и хотели совместить их», – отметил он.

При этом, по словам армянского премьера, за последние два с половиной года ВС Армении расширили арсенал своего вооружения «всем необходимым», однако приобретенные у России ПВО оказались на практике неэффективными.

«В системе ПВО имели колоссальные приобретения, мы закупили системы «Тор», модернизированные «ОСА-Ак», но они были недостаточными для обслуживания современных вызовов, соотношение сил изменилось», – заявил Пашинян.

Почти весь объем вооружения (94%), поставленного в Армению за последние десять лет, пришелся на страну-сопредседателя Минской группы ОБСЕ – Россию. Причем большая часть вооружения передана армянским ВС на безвозмездной основе или на условиях льготного кредитования.

В 2010-2019 годах власти страны выплатили за российское вооружение 5 миллиардов долларов. При этом Москва время от времени выделяла Еревану новые кредиты с тем, чтобы союзник по ОДКБ смог рассчитаться по долгам.