Светскость и религиозная свобода

46-м президентом США стал кандидат от Демократической партии Джозеф Байден. Он второй католик после Джона Кеннеди на должности главы Америки. Несмотря на светский характер государства, первую поправку к Конституции, ограничивающую установление обязательной религии, личная вера всегда играла важную роль для публичного позиционирования президентов.

Америка сформировалась как государство мигрантов, в том числе и беженцев по религиозным убеждениям. С самого начала политической истории США там были заложены принципы взаимного терпения представителей различных религий. Первой поправкой к американской Конституции вводится запрет на установление государственной религии или ограничение какой-либо иной религии.

С одной стороны, подчеркивается разделение государственной сферы и религиозной. Декларируется светскость. С другой стороны, запрещено ограничивать религию. В этом отличие американского подхода к светскости от французского секуляризма, который полностью вытесняет религию из публичного пространства. В США такого нет. Наоборот, подчеркнутая религиозность всегда была важным атрибутом как для избирателей, так и для кандидатов.

Религия, демография и электорат

Самой большой конфессией в США являются протестанты – около 43% населения. Но протестанты – это не одна церковь или группа верующих, а целый конгломерат церквей. Самое большое направление – баптизм, к которому себя причисляет более 50 млн американцев (16%). Среди других протестантских групп наибольшими являются пятидесятники – 20 млн (6.5%), методисты – 18 млн (6%), лютеране – 14 млн (4.5%), пресвитериане – 12 млн (4%) и англикане – 5 млн (2%).

Второй по численности конфессией является католицизм. В США проживает 70 млн католиков (23%). Однако, в отличие от конгломерата протестантских деноминаций, католицизм – строго иерархическая институция. Поэтому де-факто самой большой церковью США является именно Римско-католическая.

Среди нехристианского населения в США распространены иудеи – 7 млн (2.5%), мормоны – 6 млн (2%), мусульмане – 3.5 млн (1%), буддисты – 1.5 млн (0.5%). В то же время в США растет количество нерелигиозных людей. Это не обязательно атеисты или агностики, но скорее люди, которые верят в сверхъестественное (Бога или мировую энергию), но не принадлежат к какой-либо церкви и не исполняют обряды. Их называют духовные, но не религиозные. Сейчас таковых более 80 млн (26%).

Согласно социологическому исследованию американской компании Pew Research Centre перед выборами электоральные симпатии верующих разделились следующим образом. Белые евангелики, белые протестанты и белые католики больше поддерживали Трампа. В то время как иудеи, атеисты, агностики, черные протестанты и латиноамериканские католики больше голосовали за Байдена.

Такое распределение хорошо объяснимо. Белые евангелики и протестанты в среднем чаще ориентируются на республиканцев из-за консерватизма. Поддержка Байденом абортов стоила ему голосов белых католиков. К тому же антимиграционная политика Трампа нашла отклик у белых евангеликов.

А вот черные протестанты и мексиканцы-католики чаще голосуют за демократов. Их привлекают открытость и инклюзивность. Нерелигиозные, атеисты и агностики поддерживают либеральную политику, поэтому голосуют за Байдена.

Вера президентов

Ни один из президентов США не был атеистом. Абсолютное их большинство принадлежало к какой-либо деноминации и только двое были деистами, т.е. верили в существование Бога, но отрицали институциональную религию. Это Томас Джефферсон и Авраам Линкольн.

Самой популярной деноминацией американских президентов является Епископальная церковь, 11 из 46 президентов были ее прихожанами. Эта церковь ведет свою историю из Англиканства. Епископалы составляют малую долю среди населения, всего около 1%, но при этом весьма влиятельны. Главный кафедральный собор Вашингтона принадлежит именно Епископальной церкви.

Десять президентов были пресвитерианами. Это деноменация появилась в Америка благодаря шотландцам и нидерландцам. Всего в стране около 4% пресвитериан. Баптистами и унитариями были по 4 президента, а еще двое принадлежали к Методистской церкви. К последней принадлежит и Хиллари Клинтон. Более того, ее муж – 42-й президент США Билл Клинтон, фактически поменял вероисповедание.

Он был воспитан как баптист, но посещает методистскую церковь вместе с супругой. Хиллари действительно имеет глубокий религиозный бэкграунд. Но даже несмотря на это, Дональд Трамп в 2016 г. называл ее нерелигиозной.

Религия и партийная идеология

Сам же Трамп опирается на белых евангеликов. Это типичный электорат для республиканцев. В программе Трампа – защита семейных ценностей. Это при том, что он официально находится в третьем браке, а неофициальное его реноме – это шлейф любовниц-моделей и девушек легкого поведения. Но это не мешает ему использовать тему «традиционных ценностей» и быть главным защитником традиционной семьи.

Личная религиозность Трампа весьма слабая, он не демонстрирует приверженности этическим нормам и допускает совершенно глупые церковные ошибки. Так, на предыдущих выборах во время митинга в своей речи он процитировал слова из Библии. Но указал отрывок неправильно. Вместо слов «Второе послание к коринфянам», он сказал «Два коринфянина». Эта незначительная ошибка говорит о том, что Трамп весьма далек от религии, не читал Писание и не ориентируется в церковной традиции, к которой апеллирует.

В то же время Джо Байден – убежденный католик, изрядно посещающий религиозные службы, но который, правда, поддерживает право женщин на аборты. За это католическая церковь в США даже отлучала Байдена от причастия.

Кроме того, в истории США было два президента-квакера. Согласно доктрине, квакерам нельзя приносить присягу, и вообще они должны быть пацифистами. Интересна история Ричарда Никсона, 37-го президента США. Он был квакером, но это не помешало ему отслужить в армии во время Второй мировой войны и присягнуть на верность американскому народу. Хотя нельзя сказать, что Никсон полностью игнорировал догматы своей веры. При нем началась разрядка в отношениях с СССР и вывод американских войск из Вьетнама. Вполне вероятно, что пацифизм квакеров повлиял на Никсона.

Интересен случай и с Бараком Обамой. По его собственному признанию, он вырос в нерелигиозной семье и к христианству пришел в зрелом возрасте. Он был прихожанином Объединенной церкви Христа – приход реформатского толка. Но после того, как пастор Джереми Райт скандально высказался в отношении США, прокляв Америку «за убийства невинных», Обама покинул общину. Сейчас экс-президент иногда посещает баптистскую церковь.

Политика Байдена

Эти примеры показывают, что, несмотря на внешнюю религиозность и конфессиональную идентичность, большинство президентов руководствовались политическими, а не отнюдь не религиозными соображениями. Вероятно, так же будет себя вести и Джо Байден. Его не рассматривают как президента, который будет воплощать политику Ватикана.

Если полвека назад Кеннеди должен был доказывать, что он не кандидат от Католической церкви, а кандидат от Демократической партии, которому выпало быть католиком, то в отношении Байдена этого вопроса даже нет в повестке. Байден в первую очередь представитель Демократической партии и только потом член миллиардной общины католиков.

Несмотря на то, что президенты США более руководствуются партийной идеологией, по меткому наблюдению религиоведа Виктора Еленского, американские граждане готовы избрать своим президентом чернокожего, женщину и даже злостного неплательщика налогов, но они пока не готовы выбрать президентом атеиста.