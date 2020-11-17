Пакистан обвинил Индию в финансировании терроризма, сообщает агентство Anadolu.

Глава пакистанского МИД Шах Махмуд Курейши проинформировал послов стран-постоянных членов Совбеза ООН (США, Китай, Россия, Великобритания и Франция) о планировании, поощрении, поддержке, подстрекательстве и финансировании Индией терроризма в Пакистане. Дипломатам передали досье с соответствующими доказательствами.

В ведомстве отметили, что Пакистан продолжит доносить до мировой общественности информацию о террористической деятельности и позиции Нью-Дели, дестабилизирующей ситуацию в регионе.

Между тем, пакистанская армия 13 ноября сообщила, что в результате ракетно-минометных обстрелов со стороны Индии погибли один военнослужащий и 5 мирных жителей, свыше 30 человек, в том числе женщины, получили ранения. Власти Индии , со своей стороны, сообщили о гибели 5 военных и 6 мирных жителей.

14 ноября глава пакистанской дипломатии также объявил, что Исламабад направил в международные организации, в том числе ООН и Организацию исламского сотрудничества, досье с доказательствами спонсирования терроризма со стороны Индии.

Министр отметил, что только за последние три года власти Индии перечислили 22 миллиарда рупий (почти 300 млн долларов) таким преступным организациям, как «Джемаат-уль Ахрар», пакистанская ветвь движения «Талибан», «Освободительная армия Белуджистана», «Фронт освобождения Белуджистана» и «Республиканская армия Белуджистана». С целью дестабилизировать ситуацию в Пакистане власти Индии поставляли этим группировкам самодельные взрывные устройства, боеприпасы и оружие, отметил глава ведомства.

Курейши также привлек внимание к попыткам Нью-Дели подорвать работу Китайско-пакистанского экономического коридора (СPEC). По словам министра, в Индии действует ячейка, которая напрямую получает указания от премьер-министра Нарендры Моди и стремится саботировать проекты в рамках его развития. Глава МИД добавил, что с целью саботажа работы CPEC индийская сторона выделила 80 миллиардов рупий (свыше миллиарда долларов), а специальную подготовку прошли 700 человек.