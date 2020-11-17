По данным исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которые приводит РБК, число ядовитых выбросов в атмосферу российских регионов в текущем году уже в три раза превысило показатель предыдущего года.

Как отмечают эксперты, при высоком загрязнении содержание в атмосферном воздухе одного или нескольких веществ превышает допустимую концентрацию в 10 и более раз. При экстремально высоком – в 20–29 раз при сохранении этого уровня более двух суток, либо в 30–49 раз при сохранении этого уровня от восьми часов и более, либо в 50 и более раз при разовой фиксации. Такого рода выбросы сопровождаются несвойственным запахом, выпадением окрашенных осадков и могут нанести существенный вред здоровью человека и окружающей среде.

Лидерами по числу загрязнений стали Самарская область (112 случаев), Бурятия (22 случая), Оренбургская область (9), Забайкальский (8) и Красноярский края (7). Среди городов, на территории которых было зарегистрировано больше всего загрязнений атмосферного воздуха, отмечены Самара, Чита, Улан-Удэ, Красноярск и Селенгинск (Бурятия).

Среди основных загрязняющих веществ FinExpertiza называет бензпирен и сероводород. Также фиксировались случаи отравления воздуха свинцом, формальдегидом, этилбензолом, хлоридом водорода, оксидом углерода и диоксидом азота.

Наибольшее число загрязнений отмечается в летний период, после выхода из весеннего локдауна. В результате 125 случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферы было зафиксировано в третьем квартале 2020 года, что сопоставимо с данными за полный 2010 год, который ранее считался антирекордным за 16-летний период доступной статистики с 2005 года. Всего же за три квартала 2020 года был зафиксирован 171 случай загрязнения атмосферы, что почти в три раза превышает количество атмосферных загрязнений 2019 года (61 случай).

В чем причина резкого роста уровня загрязнения атмосферы?

Авторы исследования допускают, что причиной могут быть около десятка крупных аварий, которые произошли с начала года на производствах. Например, утечка 100 л азотной кислоты на территории Ижевского механического завода в Удмуртии, пожар на складе полиэтиленовой и лакокрасочной продукции в Самаре, прорыв газопровода в поселке Верхняя Подстепновка, пожар на складе лакокрасочной продукции в Нижнем Новгороде и др.

В то же время директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов, оспаривая утверждение экспертов о резком увеличении уровня загрязнения, считает, что в 2020 году состояние воздуха начали чаще анализировать в рамках федерального проекта «Чистый воздух», а эксперты FinExpertiza не проанализировали такие аспекты, как класс опасности загрязняющих веществ, месторасположение источника выбросов, высота, степень рассеяния выбросов.

«Картина из регионов, которую мы получаем, действительно не радужная, у нас отличного состояния окружающей среды нет ни в одном населенном пункте. Однако весной стало лучше: значительно снизился объем загрязнения атмосферного воздуха от автомобилей, от выхлопных газов», - говорит Роман Пукалов.

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, со своей стороны, считает, что проблема вызвана недостаточным финансирования проекта «Чистый воздух». С 2019 года, по его словам, ни один из регионов – участников проекта «Чистый воздух» так и не получил средств из федерального бюджета: в 2019 году Минприроды не успело подготовить соответствующие документы, а в 2020-м деньги вернулись в резервный фонд из-за пандемии коронавируса.

«Исполнение указа президента находится под угрозой, и это при том, что ответственными за проект назначены непосредственно губернаторы, – отметил Бурматов. – В проекте бюджета на 2021–2023 годы количество средств, выделенных на проект «Чистый воздух», сокращено по сравнению с предыдущим бюджетом. В 2021 году предлагается выделить на него на 13,5 млрд руб. меньше, в 2022-м — меньше на 13,8 млрд руб. В пояснительной записке к законопроекту указано, что эти деньги будут направлены на другие проекты внутри нацпроекта «Экология», а также «на социальную поддержку граждан, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в 2021 и 2022 годах».