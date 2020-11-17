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Во Владимирской области сошли с рельс 35 грузовых вагонов: разлилось топливо
Площадь пятна на месте разлива нефтепродукта составляет около 12,5 тыс. кв. Предварительно перевернулись 6 цистерн с мазутом. К ликвидации последствий аварии привлечены 274 человека и 46 единиц техники. Движение поездов на отрезке пути временно приостановлено. Во Владимирской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Сход 35 грузовых вагонов с топливом произошел накануне на 238-м км перегона Новки-1. Погиб один человек. Следственный комитет РФ открыл уголовное дело. #Россия #авария #мазут
Во Владимирской области сошли с рельс 35 грузовых вагонов: разлилось топливо / Others
17 ноября 2020 г.
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