Во Владимирской области сошли с рельс 35 грузовых вагонов: разлилось топливо

Площадь пятна на месте разлива нефтепродукта составляет около 12,5 тыс. кв. Предварительно перевернулись 6 цистерн с мазутом. К ликвидации последствий аварии привлечены 274 человека и 46 единиц техники. Движение поездов на отрезке пути временно приостановлено. Во Владимирской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Сход 35 грузовых вагонов с топливом произошел накануне на 238-м км перегона Новки-1. Погиб один человек. Следственный комитет РФ открыл уголовное дело. #Россия #авария #мазут