Монастырский комплекс Худавенг в Кельбаджарском районе (армяне называют его Дадиванк), который был оккупирован подконтрольными Еревану вооруженными силами в 1992 году, является одним из самых ярких свидетельств древней цивилизации Кавказской Албании, заявил первый замминистра культуры Азербайджана, и.о. главы ведомства Анар Керимов на своей странице в Twitter.

Он отметил, что исторический комплекс, состоящий из церкви Арзу Хатун, церкви Гасана, базилики и двух часовен, был построен в IX-XIII веках женой албанского князя Вахтанга. Керимов напомнил, что памятник «подвергся переделке с целью изменения истории его происхождения в нарушение Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта».

«В преддверии освобождения Кельбаджарского района Азербайджана от армянской оккупации колокола и знаменитые албанские каменные кресты монастыря Худавенг будут незаконно вывезены в Армению. Это станет грубым нарушением Конвенции ЮНЕСКО от 1970 года о запрещении и предупреждении незаконного вывоза культурных ценностей», - добавил замминистра культуры Азербайджана свои опасения.

16 ноября российские военные из состава миротворческой группировки в Нагорном Карабахе взяли под охрану монастырский комлекс Худавенг, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «По просьбе местных жителей российскими миротворцами выставлен наблюдательный пост у древнего христианского памятника», — сказал он.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонной беседе с российским лидером Владимиром Путиным подчеркнул, что в Азербайджане гарантируются права всех народов и безопасность всех религиозных памятников.

7 ноября с. г. в поселке Нидж Габалинского района открыта древняя албанская церковь Святой Девы Марии, полностью отреставрированная Фондом Гейдара Алиева, пишет издание Trend.

Председатель Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана Роберт Мобили на церемонии открытия 7 ноября назвал реконструкцию храма историческим событием. По его словам, восстановление этого памятника свидетельствует о большом значении, которое придается мультикультурным ценностям в Азербайджане.