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Из России вывезен объем золота, равный 10% запаса страны
Объем поставок драгметалла из России за рубеж вырос в 3 раза относительно августа и в 5 раз по сравнению с сентябрем 2019 года, что стало рекордом за все время
Из России вывезен объем золота, равный 10% запаса страны
Фото: Reuters / Others
17 ноября 2020 г.

Из России за рубеж в сентябре было вывезено 54,9 тонны слитков, сообщает Finanz.Ru со ссылкой на данные ФТС. Как отмечает издание, объем поставок вырос в 3 раза относительно августа и в 5 раз по сравнению с сентябрем 2019 года, что стало рекордом за все время доступной таможенной статистики.

Основной страной, импортирующей российские слитки, остается Великобритания. В Лондон, который является одним из крупных центров мировой торговли драгметаллами, в сентябре ушло 98% экспорта (53,9 тонны). Еще 0,2 тонны закупила Швейцария, а 0,8 тонны были отправлены в Казахстан, который сам является золотодобывающей страной.

Всего за 9 месяцев 2020 года экспорт золота из России составил 220,5 тонны на сумму 12,5 миллиарда долларов.

По мнению экспертов, экспортом золота российские власти пытаются покрыть нехватку валютных поступлений от нефти и газа.

В апреле ЦБ прекратил закупки драгметалла в резервы, а правительство начало выдавать генеральные лицензии на экспорт, де-факто разрешая вывозить все золото, что добывается в стране. В результате сейчас золотой экспорт приносит в страну до 1,5 миллиардов долларов в месяц.

Золотой запас РФ на начало 2020 года составил порядка 2200 тонн. За 9 месяцев этого года из страны был вывезен объем драгметаллов, равный его десятой доле.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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