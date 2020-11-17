В ответ на призывы армянских националистов, выступающих за возобновление военных действий в Нагорном Карабахе, Левон Тер-Петросян заявил: «Не существует большей лжи, чем понятие «задний ум армянина», иначе армянский народ после 1915 года не пережил бы новых трагедий», сообщает 1News.Az со ссылкой на Ilur.Am.

«К сожалению, даже после последней напасти последовавшие события и сопутствующая им реакция показали, что нам не избавиться от болезни «задний ум армянина», – отметил политик.

«Достаточно проследить за тем, какие публичные выступления звучат и в Армении, и в диаспоре. И сторонники Никола, и их оппоненты даже после этой напасти не отказываются от своего тезиса «ни пяди земли», – добавил он, – еще раз доказывая, что «задний ум армянина» – неизлечимая болезнь».

Цитируя одно из своих выступлений 2007 года, первый президент Армении напомнил историю Германии, Японии, Российской империи и других государств, столкнувшихся с поражением и расколом, и обратился с призывом к армянскому народу: «Что мешает нам следовать примеру этих народов вместо того, чтобы постоянно горевать, жаловаться на мир и просить справедливости? Пока мы не преодолеем психологию жертвы, пока не избавимся от комплексов прошлого, пока не заглянем в будущее, мы не сможем стать современным и жизнеспособным народом. Единственный способ преодолеть эту психологию – развивать и укреплять Армению, страну, которая сегодня находится в руках гиен».

Ранее, комментируя трехстороннее соглашение Азербайджана, России и Армении по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе, Тер-Петросян заявил: «Что касается трехстороннего соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном по Карабаху, которое стало причиной внутриполитической конфронтации, то к нему нужно относиться как к свершившемуся факту, принимая во внимание то обстоятельство, что благодаря ему завершилась война и не будет новых жертв. Процесс реализации соглашения и окончательного разрешения карабахской проблемы – дело ближайшего будущего, и Армения должна быть готова к этому самым серьезным образом».

Причиной отстранения Левона Тер-Петросяна от власти в 1998 году стало его согласие на поэтапное решение карабахского конфликта, согласно которому Армения должна была освободить оккупированные районы Азербайджана, а Нагорный Карабах получил бы промежуточный статус. Так называемый «карабахский клан» в Ереване не поддержал президента в стремлении найти решение многолетнего кризиса и добился его отставки.